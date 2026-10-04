На граничним прелазима према Хрватској повећана фреквенција саобраћаја

Аутор:АТВ редакција
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Дуже колоне возила чекају на излазу према Хрватској на граничним прелазима Градишка, Доња Градина, Козарска Дубица, Костајница, Нови Град, Велика Кладуша, Изачић и Орашје, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Саобраћај се на већини путних праваца у Републици Српској одвија несметано.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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