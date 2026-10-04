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Сутра у Српској сунчано и топло, поподне наоблачење са запада

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04.10.2026 10:05

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Кроз крошње дрвећа које се налазе при дну и са стране кадра, види се јасно плаво небо испуњено великим, бијелим, волуминозним облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Јутро у Републици Српској сутра ће бити ведро и хладно, а око ријека и по котлинама понегдје је могућа пролазна магла.

Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз прилив топлијег ваздуха са југозапада. Вјетар ће бити слаб и промјенљив, локално сјевероисточног смјера.

Минимална температура ваздуха кретаће се од један до шест степени Целзијусових, на југу до 13, док ће у вишим предјелима бити и до минус два степена.

Највиша дневна температура од 22 до 28 степени, а у вишим предјелима око 17 степени Целзијусових.

Према метеоролошким прогнозама, у приземљу ће се задржати поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона над централном и јужном Европом, саопштио је РХМЗ.

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