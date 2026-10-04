Сутра у Српској сунчано и топло, поподне наоблачење са запада

Аутор:АТВ редакција
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Јутро у Републици Српској сутра ће бити ведро и хладно, а око ријека и по котлинама понегдје је могућа пролазна магла.
Током дана преовладаваће сунчано вријеме, уз прилив топлијег ваздуха са југозапада. Вјетар ће бити слаб и промјенљив, локално сјевероисточног смјера.
Минимална температура ваздуха кретаће се од један до шест степени Целзијусових, на југу до 13, док ће у вишим предјелима бити и до минус два степена.
Највиша дневна температура од 22 до 28 степени, а у вишим предјелима око 17 степени Целзијусових.
Према метеоролошким прогнозама, у приземљу ће се задржати поље притиска изнад нормале, под утицајем пространог антициклона над централном и јужном Европом, саопштио је РХМЗ.
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