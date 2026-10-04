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Милорад Додик гласао у Лакташима

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04.10.2026 10:50

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Додик гласање Лакташи Избори 2026
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао је данас у Лакташима.

Додик је своју грађанску дужност обавио у пратњи супруге Сњежане у Дому културе у Лакташима.

Милорад и Сњежана Додик
Милорад и Сњежана Додик
Instagram/Milorad Dodik

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Тагови :

Милорад Додик

Лакташи

гласање

Избори 2026

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