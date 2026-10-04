Милорад Додик гласао у Лакташима

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик гласао је данас у Лакташима.
Додик је своју грађанску дужност обавио у пратњи супруге Сњежане у Дому културе у Лакташима.
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