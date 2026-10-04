Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

Аутор:АТВ редакција
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У Приједору је више од 84 хиљаде гласача уписано у централни бирачки списак. Гласање се одвија на 106 бирачких мјеста.
Бирачка мјеста на којима је пријављено мање од 300 гласача, придружена су најближим мјестима.
Доступна су и три мобилна тима. Уз примјену нових изборних технологија било је одређених проблема и малих кашњења, али се ради на рјешавању, поручено је из Градске изборне комисије Приједор.
Остала бирачка мјеста отворена су у 07:00 часова, те гласање протиче планираном динамиком.
У Козарској Дубици једно бирачко мјесто није отворено на вријеме због техничких проблема, потврдио је предсједник ОИК-а Стојан Крњаић. Он је навео да је ријеч о бирачком мјесту Бјелајци у којем не ради скенер.
"Приступићемо замијени скенера након одбрења Централне изборне комисије", рекао је Крњаић у изјави Срни.
Према његовим ријечима гласање је почело и одвија се урено на преосталих 39 бирачких мјеста у Козарској Дубици. Право гласа на данашњим Општим изборима у тој општини има 23.677 лица.
Због проблема са скенерима у застоју је процес гласања и у Новом Граду. Јутрос у 07:00 часова отворено је свих 45 бирачких мјеста, те је изборни процес почео без проблема.
“Након два и по сата од отварања бирачких мјеста појавили су се проблеми са новим изборним технологијама, тачније скенерима. Из нама непознатих разлога скенери су почели показивати грешку, не увлаче гласачке листиће”, рекао је предсједник Општинске изборне комисије Нови Град Љубан Кнежевић.
Према његовим ријечима до сада је пријављен проблем на девет бирачких мјеста.
“Обавјештена је Централна изборна комисија, оператери и техничка подршка. Чекамо даља упутатва ЦИК-а”, саопштио је Кнежевић.
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