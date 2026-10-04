У Бијељини није могуће гласање на 11 бирачких мјеста

Аутор:АТВ редакција
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У Бијељини се гласање не одвија на 11 бирачких мјеста због проблема са новим изборним технологијама.
Ријеч је о бирачким мјестима Буковица Горња, Голо Брдо, ЈУ ПИМ, Основна школа "Вук Караџић" и Пучиле један и два.
Како је речено из ГИК-а, овај број није коначан јер подаци нису потпуни.
У Бијељини је два сата од почетка изборног дана на чекању 11 бирачких мјеста на којима није покренута нова технологија, али је излазност бирача од 4,7 одсто ипак задовољавајућа, изјавила је предсједник Градске изборне комисије Дијана Савић Божић.
Она каже да је на претходним изборима у исто вријеме излазност била 4,8 одсто.
"За сада није било пријављених проблема", навела је Божићева.
Подсјећамо, јутрос у 7.00 часова на 34 од 184 бирачка мјеста у Бијељини није покренуто гласање путем скенера.
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