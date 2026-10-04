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У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења

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04.10.2026 09:38

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У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења
Фото: АTV

У шест локалних заједница Источне Херцеговине право гласа на данашњим Општим изборима има више од 65.000 бирача.

У Требињу су у бирачки списак уписана 32.351 бирача, који гласају на 48 редовних бирачких мјеста, као и на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству и непотврђеним гласачким листићима.

У Билећи право гласа има 9.798 бирача. Гласање је организовано на 21 редовном бирачком мјесту, док је једно бирачко мјесто са непотврђеним гласачким листићима придружено бирачком мјесту број 20.

У Гацку је регистровано 7.852 бирача, који гласају на 13 бирачких мјеста.

У Невесињу је у бирачки списак уписано 11.217 бирача, што је за 133 мање у односу на Опште изборе одржане прије четири године.

У Берковићима право гласа има 1.528 бирача, који гласају на седам бирачких мјеста.

У Љубињу је регистрован 3.031 бирач. Гласање се одвија на осам редовних бирачких мјеста, једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а ангажован је и један мобилни тим.

На неколико бирачких мјеста у Источној Херцеговини било је кашњења приликом отварања, али су бирачка мјеста након тога отворена и гласање је настављено.

Све детаље са терена, као и ток изборног дана, прате екипе Алтернативне телевизије из свих крајева Херцеговине

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Тагови :

Херцеговина

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Требиње

Избори 2026.

гласање

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