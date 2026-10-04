У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења

Аутор:Бојан Носовић
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У шест локалних заједница Источне Херцеговине право гласа на данашњим Општим изборима има више од 65.000 бирача.
У Требињу су у бирачки списак уписана 32.351 бирача, који гласају на 48 редовних бирачких мјеста, као и на једном бирачком мјесту за гласање у одсуству и непотврђеним гласачким листићима.
У Билећи право гласа има 9.798 бирача. Гласање је организовано на 21 редовном бирачком мјесту, док је једно бирачко мјесто са непотврђеним гласачким листићима придружено бирачком мјесту број 20.
У Гацку је регистровано 7.852 бирача, који гласају на 13 бирачких мјеста.
У Невесињу је у бирачки списак уписано 11.217 бирача, што је за 133 мање у односу на Опште изборе одржане прије четири године.
У Берковићима право гласа има 1.528 бирача, који гласају на седам бирачких мјеста.
У Љубињу је регистрован 3.031 бирач. Гласање се одвија на осам редовних бирачких мјеста, једном бирачком мјесту за гласање у одсуству, а ангажован је и један мобилни тим.
На неколико бирачких мјеста у Источној Херцеговини било је кашњења приликом отварања, али су бирачка мјеста након тога отворена и гласање је настављено.
Све детаље са терена, као и ток изборног дана, прате екипе Алтернативне телевизије из свих крајева Херцеговине
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