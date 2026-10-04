Logo

Скенер не ради, ЦИК нема рјешење: Проблем на Петрићевцу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.10.2026 08:30

Коментари:

0
Избори изборне технологије скенер скенирање
Фото: АTV

У Бањалуци на бирачком мјесту на Петрићевцу један од скенера не ради због софтверске грешке.

Како сазнајемо, скенер не ради због софтверске грешке, а техничар је одустао од поправке те је затражен нови.

Позвана је и Централна изборна комисија БиХ у намјери да се ријеши технички проблем, међутом, поручили су да се први пут сусрећу с таквом грешком.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Избори 2026

Петрићевац

гласање

Скенери

изборне технологије

ЦИК БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Скенери изборне технологије гласање

Република Српска

Проблеми са новим технологијама: У Бијељини није отворено 30 бирачких мјеста

2 ч

2
Требиње чекање касне избори

Република Српска

У Требињу нису отворена два бирачка мјеста

3 ч

0
Скенирање личне карте на изборима 2026.

Република Српска

У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем

3 ч

0
Изборне технологије

Република Српска

Биралиште у Купресу отворено на вријеме

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

47

Захарова о посјети Мерца Кијеву: Повратак убице на мјесто злочина

10

38

Изборни дан у Мостару нормализован: Отклоњен квар на скенеру

10

36

Проблеми са скенерима: Кашњења у Приједору, Козарској Дубици и Новом Граду

10

30

Погођен танкер у Ормуском мореузу

10

22

Бранко Блануша гласао у Бањалуци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима