Скенер не ради, ЦИК нема рјешење: Проблем на Петрићевцу

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци на бирачком мјесту на Петрићевцу један од скенера не ради због софтверске грешке.
Како сазнајемо, скенер не ради због софтверске грешке, а техничар је одустао од поправке те је затражен нови.
Позвана је и Централна изборна комисија БиХ у намјери да се ријеши технички проблем, међутом, поручили су да се први пут сусрећу с таквом грешком.
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