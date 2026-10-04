Скенер не ради, ЦИК нема рјешење: Проблем на Петрићевцу

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У Бањалуци на бирачком мјесту на Петрићевцу један од скенера не ради због софтверске грешке.

Како сазнајемо, скенер не ради због софтверске грешке, а техничар је одустао од поправке те је затражен нови. Позвана је и Централна изборна комисија БиХ у намјери да се ријеши технички проблем, међутом, поручили су да се први пут сусрећу с таквом грешком.

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