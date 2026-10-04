Биралиште у Купресу отворено на вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Бирачко мјесто у општини Купрес-Република Српска отворено је јутрос на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) у општини Купрес - Република Српска Ана Ждеро.
"Све је уреду, на гласачком мјесту налази се први бирач", изјавила је она.
Она је навела да у овој општини право гласа има 306 бирача, који гласају на једном редовном гласачком мјесту, док мобилних тимова нема.
Ждеро је рекла да је у овој једној од територијално најмањих општина бирачко мјесто отворено у 7.00 часова и бирачи ће моћи да гласају до 19.00 часова.
У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.
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