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Биралиште у Купресу отворено на вријеме

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04.10.2026 07:25

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Изборне технологије
Фото: АТВ

Бирачко мјесто у општини Купрес-Република Српска отворено је јутрос на вријеме, рекла је Срни предсједник Општинске изборне комисије (ОИК) у општини Купрес - Република Српска Ана Ждеро.

"Све је уреду, на гласачком мјесту налази се први бирач", изјавила је она.

Она је навела да у овој општини право гласа има 306 бирача, који гласају на једном редовном гласачком мјесту, док мобилних тимова нема.

Ждеро је рекла да је у овој једној од територијално најмањих општина бирачко мјесто отворено у 7.00 часова и бирачи ће моћи да гласају до 19.00 часова.

У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача.

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