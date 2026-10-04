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Бирачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду отворено на вријеме

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04.10.2026 08:15

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Бирачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду отворено ја на вријеме и све тече у складу са процедурама, рекла је Срни министар савјетник у Амбасади и замјеник предсједника Бирачког одбора Селма Стојановић.
Фото: Srna

Бирачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду отворено ја на вријеме и све тече у складу са процедурама, рекла је Срни министар савјетник у Амбасади и замјеник предсједника Бирачког одбора Селма Стојановић.

"За гласање на овом бирачком мјесту пријављено је 51 лице, а одмах по отварању смо имали једног гласача", рекла је Стојановићева.

У Амбасади БиХ у Београду нема скенера већ се гласа по старој методи, заокруживањем и убацивањем листића у кутију.

Да би остварили право на гласање пријављени морају да покажу неки од важећих идентификационих докумената БиХ, личну карту, пасош или возачку дозволу.

Уколико се неко у 19.00 часова, када је предвиђено затварање бирачког мјеста нађе на њему, биће му дозвољено да гласа.

По завршетку гласања Бирачки одбор не броји гласове већ само коверте по комбинацијама и материјал ће доставити на даљу обраду главном центру за бројање.

Услови за гласање у Амбасади БиХ у Београду су испуњени јер је Централна изборна комисија БиХ, након што су раније на такозване консултације повучени чланови Бирачког одбора из реда српског народа, именовала новог члана.

У БиХ се одржавају општи избори, а у централни бирачки списак уписано је 3.408.517 бирача, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Србија

амбасада бих

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бирачко мјесто

Избори 2026.

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