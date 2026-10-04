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У Кнежеву отворена бирачка мјеста са малим закашњењем

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04.10.2026 07:37

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Скенирање личне карте на изборима 2026.
Фото: АТВ

Бирачка мјеста у општини Кнежево за опште изборе отворена су јутрос са малим кашњењем од пет минута, рекао је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Будимир Дукић.

На подручју општине Кнежево има 20 редовних бирачких мјеста, а организована су три мобилна тима.

Право гласа има 8.780 бирача.

Крупа на Уни

У општини Крупа на Уни јутрос су у 7.00 часова отворена бирачка мјеста, потврдила је Срни предсједник Општинске изборне комисије Данијела Марјановић.

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Према њеним ријечима, право гласа има 1.611 бирача који ће се изјашњавати на четири бирачка мјеста.

Изборни процес у основној изборној јединици Крупа на Уни прати 35 посматрача политичких субјеката.

Шипово

У општини Шипово у 7.00 часова је отворено свих 17 бирачких мјеста, а први бирачи већ су гласали, изјавила је Срни предсједник Општинске изборне комисије /ОИК/ Вида Ракита.

Ракита је навела да ће право гласа у овој локалној заједници данас моћи да оствари 10.519 гласача, те да су на терену и два мобилна тима.

У БиХ се данас одржавају општи избори.

(СРНА)

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Тагови :

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Избори 2026

Кнежево

Крупа на Уни

Шипово

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