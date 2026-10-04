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Отворена бирачка мјеста у Републици Српској и ФБиХ

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04.10.2026 07:00

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Избори
Фото: ATV

У Републици Српској и ФБиХ од 7 часова отворена су бирачка мјеста у склопу Општих избора.

Избори се проводе за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, Предсједништво БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Федерације и скупштине кантона.

Избори у Републици Српској

БиХ

ИЗБОРИ УЖИВО: Све информације, излазност и резултати Општих избора у БиХ

Укупно се бира 518 носилаца мандата међу 7.028 овјерених кандидата.

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