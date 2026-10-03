Каран: У Зафрановићевом филму умјетност, историја и истина постали једно

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је најважнија порука филма Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" да будуће генерације знају зашто је и како настала Република Српска, а да је његова највећа вриједност што су умјетност, историја и истина постали једно.
Каран је рекао да са посебним емоцијама и дубоким поштовањем очекује да види филм, који приказује једну од, нажалост, великог броја голгота српског народа кроз његову историју.
Он је захвалио Зафрановићу и његовом тиму, за које је истакао да су искористили сав свој умјетнички дар да једну велику српску голготу преточе у умјетничко дјело.
Каран сматра да се овај филм не може само гледати као умјетничко дјело.
"Овдје је умјетност показала једну своју ангажованост коју треба увијек да покаже: да заправо умјетност смјешта историјске чињенице на њихово право историјско мјесто, поготово оне тешке чињенице", изјавио је Каран новинарима прије пројекције у Бањалуци.
Он је нагласио да је оно највредније што ће показати овај филм истина о голготи српског народа, овај пут са Козаре, о НДХ када је извршен геноцид над српским народом, а поготово геноцид над дјецом.
"Овдје су умјетност, историја и истина постали једно, и то је, према мом мишљењу, највећа вриједност овог филма", нагласио је Каран.
Он је рекао да је од четрдесетих година прошлог вијека, од Другог свјетског рата, скривана истина, што никада није допринијело помирењу међу народима.
"Не само то, оно је допринијело да се сукоби наставе. Одбрамбено-отаџбински рат, између осталог, производ је и скривања и заташкавања истине", указао је Каран.
Он је рекао да је Република Српска настала на злочинима из Независне Државе Хрватске, са Козаре, Јасеновца, Доње Градине, Јадовна и великог броја других стратишта.
Култура
У Бањалуци премијерно приказивање филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре"
"Република Српска је настала на историјском памћењу о голготи и уништењу српског народа", додао је Каран.
Он је подсјетио да се у преамбули Декларације о 9. јануару каже да Република Српска настаје да се више никад не десе и не понове ове голготе.
"Институционални оквир данашњег чувања егзистенције и напретка српског народа је Република Српска. Наше историјско памћење нас обавезује да цијенимо Републику Српску, а Република Српска је институционални оквир да се зло више никад не деси. Често кажемо да народ који нема своје институције и државу не може сачувати ни своју физичку егзистенцију", рекао је Каран.
Он сматра да је Зафрановићев филм допринос управо том историјском памћењу и култури сјећања.
Каран је рекао да је врло важно што је Декларацијом Свесрпског сабора идентификован јединствен идентитет српског народа, било гдје да се налази, па и његове голготе.
Он је додао да је једна од тих кључних тачака резолуције Свесрпског сабора управо овај филм.
"Наша дјеца да имају заједничке екскурзије, да обиђу сва та мјеста голготе: и Козару, и Јасеновац, и Доњу Градину, и Јадовно. Да обиђу сва та мјеста и на тој спознаји да прије свега цијене садашњост и Србије и Републике Српске. Али оно што је посебно: да учине све да у будућности се више никада не деси ни Козара, ни Јадовно, ни Јасеновац, ни било које стратиште", нагласио је Каран.
Каран је подсјетио да је недавно био на Крфу и да је тамо делегација бацила цвијеће у "плаву гробницу".
"Превише је плавих гробница српског народа, превише гробова изнад којих нема крста, али има душе, духа, поноса и снаге да данас цијенимо и вреднујемо ово што имамо, а то што имамо зове се слобода. Та слобода се зове Република Српска и Србија", додао је Каран, преноси Срна.
У Бањалуци се одржава премијерна пројекција филма Лордана Зафрановића "Златни рез 42 - Дјеца Козаре" о страдању српске дјеце и народа са Козаре у паклу усташког логора Јасеновац у злочиначкој НДХ.
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