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У Бањалуци премијерно приказивање филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре"

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03.10.2026 17:39

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У Бањалуци премијерно приказивање филма "Златни рез 42 - Дјеца Козаре"
Фото: ATV

У Спортском центру „Борик“ у Бањалуци у току је премијерна пројекција филма Лордана Зафрановића „Златни рез 42 - Дјеца Козаре“, посвећеног страдању српске дјеце и народа са Козаре у усташком логору Јасеновац у злочиначкој НДХ.

Филм је заснован на историјским догађајима и свједочењима о страдању српског народа Козаре, као и Јевреја и Рома током Другог свјетског рата, са посебним фокусом на дјецу која су током офанзиве 1942. године одвојена од родитеља и депортована у логоре и друга мјеста широм тадашње НДХ.

Радња је смјештена у вријеме распада Краљевине Југославије 1941. године, када је под покровитељством нацистичке Њемачке основана квислиншка НДХ, у оквиру које је формиран Јасеновац, логор смрти у којем су убијани мушкарци, жене и дјеца.

Кроз испреплетане перспективе жртава и починилаца, Зафрановић истражује анатомију зла, док Срби, Јевреји, Роми и хрватски антифашисти страдају од руку осморице усташких убица. Један од њих накратко се побуни, али и сам постаје жртва зла којем служи.

Остварење је у продукцији „ТС медија“, а настало је према сценарију Арсена Диклића и Зафрановића из 1986. године.

Ауторску и глумачку екипу, предвођену Зафрановићем, чини више од 100 глумаца и више од 60 професионалаца из цијелог региона. Међу њима су Мики Манојловић, Алексеј Бјелогрлић, Милан Марић, Катарина Радивојевић, Рене Биторајац и Леон Лучев.

Премијера филма Златни рез 42

Снимање филма помогле су институције Републике Српске и Србије.

Премијери у Бањалуци присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић и министар управе и локалне самоуправе Сенка Јујић.

Пројекцији присуствују и представници Српске православне цркве, дипломатског кора, Републике Српске у заједничким институцијама, Трећег Република Српска пука Оружаних снага, преживјели логораши, као и бројни представници политичког, друштвеног и културног живота Републике Српске.

Пројекција и промоција филма одржавају се под покровитељством предсједника Републике Српске.

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Тагови :

Филм Дјеца Козаре

Бањалука

пројекција филмова

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