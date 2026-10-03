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Преминуо сликар Мирослав Живковић

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03.10.2026 13:48

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Преминуо сликар Мирослав Живковић
Фото: Pixabay

У Београду је јутрос, у 71. години, преминуо Мирослав Живковић, дугогодишњи радник РТС-а, сликар и директор Историјског музеја Србије од 2012. до 2014. године, саопштио је Јавни сервис Србије.

Мирослав Живковић био је члан Ликовног савјета РТС-а и један од оснивача Галерије.

Међу његовим најзначајнијим пројектима била је велика мултимедијална изложба и документарни филм „Милунка Савић – хероина Великог рата“, представљени широм Србије.

Вријеме и мјесто сахране Мирослава Живковића биће накнадно саопштени.

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Тагови :

Преминуо Мирослав Живковић

сликар

Београд

смрт

РТС

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