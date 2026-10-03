Преминуо сликар Мирослав Живковић

Аутор:АТВ редакција
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У Београду је јутрос, у 71. години, преминуо Мирослав Живковић, дугогодишњи радник РТС-а, сликар и директор Историјског музеја Србије од 2012. до 2014. године, саопштио је Јавни сервис Србије.
Мирослав Живковић био је члан Ликовног савјета РТС-а и један од оснивача Галерије.
Међу његовим најзначајнијим пројектима била је велика мултимедијална изложба и документарни филм „Милунка Савић – хероина Великог рата“, представљени широм Србије.
Вријеме и мјесто сахране Мирослава Живковића биће накнадно саопштени.
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