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Културно благо Српске: Змијањски вез са УНЕСЦО листе у Официрском дому

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26.09.2026 09:01

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Змијањски вез
Фото: Grad Niš

Змијањски вез, дио нематеријалног културног насљеђа уписаног на УНЕСКО листу, представљен је у Официрском дому у Нишу, у оквиру манифестације „Дани Српске у Србији“.

Данијела Ђукановић, музејски савјетник етнолог Музеја Републике Српске, подсјетила је да је иницијатива за номинацију покренута 2013, а да је већ наредне године стигло међународно признање. Посебност овог веза огледа се у тамноплавој боји, техници крстића и орнаменталним композицијама које се, како је навела, нису мијењале посљедњих 100 до 150 година.

„Имамо богато културно насљеђе које чувамо за нашу будућност и треба свијету да покажемо да наша култура и наш идентитет нису мали“, поручила је Ђукановић.

Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, истакао је значај представљања културног насљеђа широј јавности.

„Када долазимо у Републику Србију, не осјећамо се као гости, него се осјећамо као свој на своме. УНЕСКО је препознао оно што су наши преци знали – да је Змијањски вез нешто што је драгоцјено, непроцјењиво и веома вриједно“, рекао је Клокић.

Градоначелник Ниша Драгослав Павловић указао је на симболику плаве боје, која представља мир, постојаност, вјеру и стабилност.

„Плавим везом жене са Змијања су нам на платну оставиле једну дубоку, аутентичну и веома симболичну причу о нашем народу, о култури и нашој психологији“, казао је Павловић.

Павловић је захвалио гостима из Републике Српске и представницима Музеја Републике Српске, а Данијели Ђукановић пожелио још изложби у Нишу, Србији и широм свијета, како би наставили да представљају културу и традицију.

Поставка је током претходних година гостовала у бројним музејима у Србији и иностранству, међу којима су и представљања у Паризу, Русији, Грчкој, Литванији и Мађарској.

Отварању изложбе присуствовао је и начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић, као и представници институција Републике Српске и Града Ниша.

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Тагови :

Змијањски вез

култура

Ниш

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