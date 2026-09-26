Аракчи: Отварање Ормуског мореуза могуће у року од седам дана

Аутор:АТВ редакција
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Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је његова земља пренијела Америци план према којем Ормуски мореуз може бити поново отворен у року од седам дана ако се испуне неопходни услови.
"Иран је преко Катара пренио конкретан седмодневни план Америци", рекао је Аракчи новинарима у сједишту УН у Њујорку, преноси АП.
Шеф иранске дипломатије је додао да ће седмодневни рок почети чим га Вашингтон прихвати.
Како је навео, САД би према плану, морале да предузму одређене акције за које Иран сматра да би могле да трају четири или пет дана, а шестог дана мореуз би био отворен.
"Седмог дана ће почети разговори са САД о коначном споразуму о обострано договореним темама", изјавио је ирански министар спољних послова.
Он је додао да акције које САД требају да предузму нису нове, јер су већ укључене у меморандум о разумијевању, који је потписан у јуну.
"Избор је сада на САД. Иран не прихвата присилу, пријетње или застрашивање и Иран неће одустати од својих суверених права под притиском", нагласио је Аракчи.
САД и Иран су 18. јуна потписали меморандум о разумијевању о окончању рата у регији на свим фронтовима, укључујући Либан. Према меморандуму, требали су да одрже преговоре у року од 60 дана, а рок је истекао 17. августа.
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