Трамп одбио понуду Техерана о отварању Ормуског мореуза

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је приједлог Ирана о поновном отварању Ормуског мореуза у року од седам дана ако САД испуне одређене услове, пише "Волстрит џурнал".
Лист је цитирао америчке званичнике, који су рекли да је Трамп одбацио приједлог који је ирански министар спољних послова Абас Аракчи представио новинарима у Њујорку.
У извјештају се додаје да је Трамп рекао својим помоћницима да очекује наставак бомбардовања Ирана након избора за Конгрес у САД у новембру.
Званичници су навели да би Трампови ставови могли да се промијене и да би на њих могли да утичу резултати избора.
Аракчи је рекао да је Иран предложио Америци седмодневни план преко Катара, преноси Срна.
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