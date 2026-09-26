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Трамп одбио понуду Техерана о отварању Ормуског мореуза

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26.09.2026 10:35

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Амерички предсједник Доналд Трамп одбацио је приједлог Ирана о поновном отварању Ормуског мореуза у року од седам дана ако САД испуне одређене услове, пише "Волстрит џурнал".

Лист је цитирао америчке званичнике, који су рекли да је Трамп одбацио приједлог који је ирански министар спољних послова Абас Аракчи представио новинарима у Њујорку.

У извјештају се додаје да је Трамп рекао својим помоћницима да очекује наставак бомбардовања Ирана након избора за Конгрес у САД у новембру.

Званичници су навели да би Трампови ставови могли да се промијене и да би на њих могли да утичу резултати избора.

Аракчи је рекао да је Иран предложио Америци седмодневни план преко Катара, преноси Срна.

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Тагови :

Доналд Трамп

Сједињене Америчке Државе

Иран

Иран вијести

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