Камата на камату: Желе да уведу нови вид пензије

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар финансија Ларс Клингбеил, кадар Социјалдемократске партије (СПД), у Бундестагу је представио нацрт закона о “пензији за рани почетак”, према којем ће држава издвајати по 10 евра (19,5 КМ) мјесечно за свако дијете у доби од шест до 18 година.
Циљ је успоставити почетни капитал за старосну пензију и осигурати праведнију финансијску будућност за све младе, независно од имовинског стања њихових родитеља, објавио је дневник "тагесцау".
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Према процјени Владе Њемачке, примјеном ефекта камате на камату, само од државних уплатних средстава до одласка у пензију у 65. години живота на рачуну би се могло прикупити 53.000 евра (103.000 КМ).
Уколико би родитељи или бака и дјед уплаћивали додатних 20 евра (39 КМ) мјесечно, тај износ би могао достићи 160.000 еура (313.000 КМ). Ова мјера би њемачке савезне власти коштала 198 милиона евра (387 милиона КМ) у 2027. години, док се до 2030. године очекује раст трошкова на 411 милиона евра (803 милиона КМ).
Државна подршка би почела ретроактивно од 1. јануара 2026. године за сву дјецу рођену 2020. године и млађу, док би се од 2027. сваке године аутоматски укључивала генерација дјеце која наврши шест година.
Новац би се улагао намјенски на инвестицијски рачун, на који пунољетна особа након 18. рођендана може наставити самостално уплаћивати. Прикупљени капитал с државним подстицајима би се исплаћивао након навршене 65. године живота.
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Њемачка влада планира у другој половини ове године представити стратегију финансијског образовања како би се млади одмалена учили улагању на тржишту капитала.
Приједлог је изазвао опречне реакције у њемачком парламенту. Блок двије владајуће демокршћанске странке (ЦДУ/ЦСУ) подржао је иницијативу, назвавши је прекретницом за развој културе инвестирања по узору на скандинавске земље, док су десничарска Алтернатива за Њемачку (АфД) и странка Зелених упутиле оштре критике.
У АфД-у сматрају да су износи недовољни и траже 100 евра (195 КМ) мјесечно од рођења дјетета, али искључиво за “њемачку дјецу” с пребивалиштем у Њемачкој. С друге стране, Зелени сматрају да је дискриминаторно то што су дјеца рођена прије 2020. године у потпуности искључена из овог модела.
Након прве расправе у Бундестагу, коначни наставак парламентарне процедуре и усвајање закона очекују се током јесени, како би овај закон званично ступио на снагу почетком наредне године, објавио је "тагесцау".
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Сличну мјеру планира и сусједна Аустрија, чија влада од 2027. године намјерава увести “Депозит за будућност” с једнократним подстицајем од 500 евра (977 КМ) за свако новорођено дијете, без обзира на држављанство.
Но, овај аустријски модел већ се суочава с критикама да погодује богатијима који могу уплаћивати додатна средства, док из тамошњег министарства финансија упозоравају на неизвјесно финансирање и могућност одгађања примјене.
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