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Хрпа евра пронађена: Држављанин БиХ ухваћен у великој превари

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25.09.2026 22:59

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Хрпа евра пронађена: Држављанин БиХ ухваћен у великој превари
Фото: Guardia di Finanza

Сложена превара на штету познате компаније из сектора дистрибуције хране на велико откривена је у оквиру операције "Карбурант“, коју су спровели карабињери из Бресанонеа и Болцана у сарадњи са Гуардиа ди Финанза из Бресанонеа.

Истрага је завршена извршењем налога за претрес и заплијену који је Тужилаштво у Болцану издало против двије особе: возача из Босне и Херцеговине те шефа бензинске пумпе, држављанина Албаније, који ради у Кијузи.

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Преварантски систем састојао се у злоупотреби корпоративних картица познате компаније за гориво: возач је узимао картице из возила паркираних у депоу и одлазио до објекта у Кијузи, гдје је шеф пумпе на ПОС терминалу симулирао фиктивна точења дизела и куповину АдБлуе адитива које се никада нису догодиле.

Пронађен новац

Износи су стављани на терет оштећене компаније, чиме је нанесена штета процијењена на око 20.000 евра и то само за доказане случајеве. Зарада је потом подизана и дијељена у готовини између двојице осумњичених, који су пријављени за кривично дјело преваре и неовлашћено коришћење платних инструмената.

balkan pixabay ilustracija

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Током претреса објекта, полиција је пронашла 41.050 евра у готовини, педантно скривених у сефу, између страница појединих књига, у поткровљу и међу гајбама са вином. Овај износ је превентивно заплијењен јер се сматра приходом од нелегалних активности. Истовремено, Гуардиа ди Финанза је покренула провјеру залиха горива како би утврдила евентуалне неправилности фискалне природе, преноси портал "независне".

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Тагови :

превара

Италија

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