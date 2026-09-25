Мистерија код Тузле: Сви траже "фантома", а нико га није видио

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мјештани више насеља на подручју Лукавца, Бановића и Тузле посљедњих ноћи излазили су на терен и трагали за наводно маскираном особом, након што су се друштвеним мрежама почеле ширити фотографије и видео-снимци особе одјевене у црно, са прекривеним лицем.
Због тих објава дио грађана организовао је ноћне потраге, али полиција засад није пронашла особу која одговара опису са снимака. Нико од грађана са којима је полиција разговарала наводно није могао потврдити ни да ју је лично видио, а сумња се и да су фотографије креиране помоћу умјетне интелигенције.
Из МУП-а Тузланског кантона су навели да су полицијски службеници излазили на терен након дојава грађана.
У једном од случајева, на подручју Лукавца, полиција је затекла више окупљених грађана, али нико од њих није могао потврдити да је видио особу са снимака. Полиција је због тога навела да је вјероватно ријеч о невјеродостојним и неистинитим информацијама и снимцима.
Сличне дојаве потом су се прошириле и на подручје Бановића те Тузле.
Једна од посљедњих потрага организована је у Чакловићима код Тузле. Већи број мјештана окупио се током ноћи и са батеријским свјетиљкама кренуо према шумским путевима након нових објава на друштвеним мрежама.
Ни тамо није пронађена особа која би одговарала опису.
Сличне информације раније су се појавиле и на подручју Пурачића и Цапарди код Лукавца. Полиција наставља да провјерава дојаве, али засад нема потврде да маскирана особа о којој се говори заиста постоји, преноси Кликс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
59
22
56
22
50
22
44
22
35
Тренутно на програму