Скандал потреса ОС БиХ: Из складишта нестало 150 тона горива, Хелез ћути

Аутор:Александра Тољ Ружић
Коментари:1
Складиште ОС БиХ „Стојковићи“ у Новом Травнику нашло се у фокусу јавности након што је у јавност доспјела вијест да је из њега нестала нафта.
Извор АТВ-а каже да се прво мислило да се ради о 70 тона, али да је највјероватнија процјена да недостаје и 150 тона горива.
"Формиран је тим који проводи потребне провјере, а поступак утврђивања чињеница је у току. Министарство одбране БиХ неће прејудицирати било чију одговорност прије окончања поступка и утврђивања чињеничног стања", навели су из Министарства одбране БиХ.
Да је ситуација крајње озбиљна потврдио је замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић.
"Службено сам обавијештен да је из нашег складишта нестала одређена количина нафте. Оно што бих ја рекао је да је ово велики скандал за Министарство одбране и Оружане снаге БиХ и да реални, стварни проблеми полако излазе на површину", истакао је замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић.
Гогановић није желио спекулисати о количини, каже, чека извјештај комисије који би требало да буде готов сљедеће седмице. Сличан је и званични став Министарства одбране БиХ.
"Оно што ћу ја захтијевати је да се овај случај расвијетли до краја, да се укључе све надлежне институције и да овај случај мора добити и судски епилог", додао је Гогановић.
"Министарство одбране БиХ у овој фази неће износити информације чије би објављивање могло угрозити или отежати утврђивање чињеница", рекли су из министарства одбране БиХ.
На потезу је Тужилаштво, став је бившег начелника Одјела за међународну сарадњу ОС БиХ Хамзе Вишће. Вишћа додаје да војска није изоловани сегмент друштва, а то значи да и у њој има организованог криминала.
"Ја имам пуно повјерење да ће систем истраге унутар Оружаних снага и онога што ради Тужилаштво БиХ врло брзо утврдити о чему се ради и ко су кривци, а према ономе што су дали из Министарства одбране, предузеће се одговарајуће мјере", казао је бивши начелник Одјељења за међународну сарадњу Заједничког штаба ОС БиХ Хамза Вишћа.
Информација о енормном мањку горива у ОС БиХ не изненађује, каже стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
"Ово није први пут да се дешавају крађе, дешавале су се и крађе оружја, тешког, лаког оружја. Тако да ме не изненађује, јер се министар бави свим другим пословима, осим управљањем Министарством и ОС БиХ", изјавио је универзитетски професор Слободан Жупљанин.
Министра одбране БиХ Зукана Хелеза смо још прије објаве прве информације питали за коментар. Министар данас о нестанку десетина тона горива ћути.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму