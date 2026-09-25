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Огњен Топић одржао час тајландског бокса у Бањалуци

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25.09.2026 20:00

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Боксери са заштитницима на ногама.
Фото: ATV

Током двије деценије дуге каријере стекао је три свјетске титуле у тајландском боксу, а сада своје знање преноси на семинарима широм свијета.

Огњен Топић пристигао је и у Бањалуку на позив кик бокс клуба „Соко“, а дупке пуна сала бораца пажљиво је пратила лекције једног од најбољих на планети у муа таију.Тренинг са Огњеном Топићем добро је дошао и Луки Цвијићу. Члан бањалучког „Гладијатора“ вишеструки је шампион БиХ, а ускоро га очекује и наступ на Европскм првенству у Паризу.

Сваки потез Огњена Топића пратили су и они искуснији који су већ годинама у свијету тајландског бокса. Ипак, не крију задовољство што су добили прилику да из прве руке чују финесе које воде ка свјетском врху.

Александар Тадић, први оперативац кик бокса клуба „Соко“ својски се потруди да се Топић осјећа као код своје куће, а задовољан је што су заједнички у дјело спровели давнашњу идеју.

Спортска и животна прича Огњена Топића налик је филмском сценарију. Пут до свјетског трона и једног од најбољих у муа таију који ужива и велико поштовање на Тајланду водио га је од избјеглиштва из Јајца с почетком ратног вихора па све до Њу Џерсија у којем му је „амерички сан“ постао јава.

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Тагови :

бокс

спорт

Бања Лука

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