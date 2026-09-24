БК Славија: Вадим Новоженин именован за главног тренера

Аутор:АТВ редакција
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Вадим Новоженин и званично је устоличен на мјесто шефа стручног штаба БК Славија.
Руски тренер у Бањалуку је стигао мотивисан да своје знање и искуство пренесе на Славијине боксере уз жељу да у клупску ризницу поново стигну медаље и са највећих такмичења.
„Пријатно ме изненадио позив из Бањалуке и радо сам га прихватио. Већ сам кренуо са радом и за ово кратко вријеме увјерио сам се да боксери имају велику жељу за напретком. Наш циљ је да освајамо највеће медаље, али и да покушамо да створимо боксере који ће да наступе на Олимпијским играма“, рекао је Вадим Новоженин.
Новоженин не крије одушевљење условима за рад који си га затекли у Славији и поручује да на једном мјесту има све што му је потребно за стварање шампионских резултата.
„Услови за рад су феноменални и желим да похвалим предсједника Петковића и руководсто клуба на свему што су урадили да се овдје и даље стварају велики шампиони. Славија има богату традицију, а ја ћу дати све од себе да направимо још један искорак“, додао је Новоженин.
Из Славије поручују да је ангажовањем руског тренера клуб направио још један искорак у свом раду.
Врата олимпијске школе бокса у Славији широм су отворена за све малишане.
Славија је, под командом новог тренера, спремна да крене у нове побједе, а бањалучки клуб ускоро креће и са припремама за организацију меморијала „Радован Бисић“ који се враћа на боксерску мапу.
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