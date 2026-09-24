Отказано прво коло АБА лиге

Аутор:АТВ редакција
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АБА лига неће кренути 25. септембра како је првобитно планирано, а комплетно прво коло биће одложено.
О судбини такмичења клубови су расправљали на вечерашњем онлајн састанку, али јаз између клубова је све већи и већи, а кључни проблем су остале судије.
Предсједништво АБА лиге инсистира на томе да судије које су ултимативно тражиле повећање примања, њих 63, не буду на списку. Истовремено, покушава да пронађе алтернативно рјешење како би АБА и АБА 2 лига могле да почну.
Није заказан нови састанак, тако да се расплет још не види. Прво коло је отказано, а старт АБА лиге је додатно угрожен.
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