Logo

Бизнисмен Стојан пао на граници због милионске пљачке

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 21:23

Коментари:

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је познатог бизнисмена на граничном прелазу Свети Наум.

Како јављају тамошњи медији, приведен је Стојан Чифлигароски (44), бизнисмен познат по милионским тендерима са РЕК „Битола“, који се након готово три године бјекства и недоступности органима гоњења вратио у земљу.

За Стојаном Чифлигароским била је расписана потјерница на националном нивоу, коју је издало Основно јавно тужилаштво за гоњење организованог криминала и корупције у оквиру велике истраге у случају „Синџир” (Ланац).

Како је Министарство унутрашњих послова потврдило за медије, Стојан, који је родом из Охрида, а живи у Битољу, лишен је слободе одмах приликом уласка у Сјеверну Македонију. За сада нема званичног објашњења зашто је одлучио да се врати управо сада. Претходних година у медијима се спекулисало да је боравио у Сједињеним Америчким Државама, али његова тачна локација никада није била званично потврђена.

Милионски тендери и муњевити пад

Стојан Чифлигароски је у јавности постао познат као власник компаније "СВ Инвест", која је за кратко вријеме прерасла у једног од највећих извођача радова за државни гигант РЕК „Битола“.

аутопут

Економија

БиХ добија још један ауто-пут

Компанија је у марту 2018. године добила уговор вриједан око 345.000 евра за чишћење транспортних трака за угаљ, и то директном набавком — у поступку преговарања без претходно објављеног тендера. Само неколико мјесеци касније услиједио је још један уговор сличне вриједности. До краја 2020. године, вриједност тендера које је ова фирма добила од РЕК "Битола" достигла је невјероватних 5,7 милиона евра.

Паралелно са уговорима расла је и компанија. Од само два запослена 2017. године, "СВ Инвест" је стигао до готово 280 радника у 2019. години, када је приказао добит од око 2,5 милиона евра. Међутим, брз пословни успон убрзо је замјењен финансијским сломом. Компанија је 2020. године забиљежила огроман губитак, да би 2021. године завршила у стечају, остављајући иза себе дугове од чак 25 милиона евра.

Афера „Ланац“: Утаја пореза и прање новца

Име Стојана Чифлигароског поново се нашло у центру великог скандала у октобру 2023. године, током полицијске акције „Ланац“. Он је означен као један од организатора криминалне групе која је путем фиктивних фактура и трансакција између више компанија избјегавала плаћање пореза и прала новац. У овој шеми државни буџет оштећен је за око осам милиона евра.

Стојан тада није био доступан полицији, због чега истрага против њега није могла бити настављена. Сада га полиција терети за злочиначко удруживање, утају пореза и прање новца.

Сарадници већ иза решетака

Директори у фирмама Стојана Чифлигароског у јулу 2024. године већ су осуђени на затворске казне након што су признали кривицу у случају „Ланац“.

Сат

Друштво

Ево када нас очекује најкраћи дан у години

Директор битољске фирме "СВ-Инвест" Јове Ђоргијевски осуђен је на двије године затвора, док је власник фирме "Новоматрикс" Александар Наумов добио годину и 11 мјесеци. Од осуђених особа и њихових фирми конфискована је имовина у вриједности од неколико стотина хиљада евра. Занимљиво је да је Ђоргијевски на суду изјавио да је 23 године радио као таксиста и да је у вријеме пандемије, борећи се за егзистенцију, прихватио да буде управник фирме, не слутећи у шта се упушта.

Његово привођење коначно омогућава тужилаштву да га саслуша и настави поступак. До правоснажне судске одлуке, за Стојана Чифлигароског важи претпоставка невиности, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Сјеверна Македонија

хапшење

саобраћај и границе

Коментари (0)

Прочитајте више

Црвени аутомоил на ауто-путу.

Економија

БиХ добија још један ауто-пут

1 ч

0
Буђење устајање истезање кревет

Савјети

Изненађујући разлог зашто одмах након устајања не треба да наместите кревет

1 ч

0
Жељка Цвијановић, кандидат СНСД за српског члана Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Настављамо као тим да развијамо Српску и након избора

1 ч

0
Велики сат који виси на железничкој станици у Даки показује вријеме у слабо освјетљеном окружењу.

Друштво

Ево када нас очекује најкраћи дан у години

1 ч

0

Више из рубрике

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху говори током 81. засЈедања Генералне скупштине Уједињених нација у сЈедишту Уједињених нација, у четвртак, 24. септембра 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Преостале кукавице нека напусте салу

1 ч

3
беба новорођенче мало дијете

Свијет

Чудо у Шкотској: На удаљеном острву рођена прва беба послије 30 година

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп (десно) и кинески предсједник Си Ђинпинг посматрају смотру вода за егзерцир без команде на новом хелиодрому, са балкона Плаве собе Бијеле куће, у четвртак, 24. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: САД и Кина постигли огроман напредак

3 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Нијемци се расписали о Шенгену за западни Балкан, шта то значи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

34

Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"

22

33

Сан о стану све даљи: Млади у Европи више не могу да купе некретнину

22

27

Најбахатији син у Србији поново шокирао све

22

18

Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

22

09

Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима