Бизнисмен Стојан пао на граници због милионске пљачке

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Сјеверној Македонији ухапсила је познатог бизнисмена на граничном прелазу Свети Наум.
Како јављају тамошњи медији, приведен је Стојан Чифлигароски (44), бизнисмен познат по милионским тендерима са РЕК „Битола“, који се након готово три године бјекства и недоступности органима гоњења вратио у земљу.
За Стојаном Чифлигароским била је расписана потјерница на националном нивоу, коју је издало Основно јавно тужилаштво за гоњење организованог криминала и корупције у оквиру велике истраге у случају „Синџир” (Ланац).
Како је Министарство унутрашњих послова потврдило за медије, Стојан, који је родом из Охрида, а живи у Битољу, лишен је слободе одмах приликом уласка у Сјеверну Македонију. За сада нема званичног објашњења зашто је одлучио да се врати управо сада. Претходних година у медијима се спекулисало да је боравио у Сједињеним Америчким Државама, али његова тачна локација никада није била званично потврђена.
Стојан Чифлигароски је у јавности постао познат као власник компаније "СВ Инвест", која је за кратко вријеме прерасла у једног од највећих извођача радова за државни гигант РЕК „Битола“.
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Компанија је у марту 2018. године добила уговор вриједан око 345.000 евра за чишћење транспортних трака за угаљ, и то директном набавком — у поступку преговарања без претходно објављеног тендера. Само неколико мјесеци касније услиједио је још један уговор сличне вриједности. До краја 2020. године, вриједност тендера које је ова фирма добила од РЕК "Битола" достигла је невјероватних 5,7 милиона евра.
Паралелно са уговорима расла је и компанија. Од само два запослена 2017. године, "СВ Инвест" је стигао до готово 280 радника у 2019. години, када је приказао добит од око 2,5 милиона евра. Међутим, брз пословни успон убрзо је замјењен финансијским сломом. Компанија је 2020. године забиљежила огроман губитак, да би 2021. године завршила у стечају, остављајући иза себе дугове од чак 25 милиона евра.
Име Стојана Чифлигароског поново се нашло у центру великог скандала у октобру 2023. године, током полицијске акције „Ланац“. Он је означен као један од организатора криминалне групе која је путем фиктивних фактура и трансакција између више компанија избјегавала плаћање пореза и прала новац. У овој шеми државни буџет оштећен је за око осам милиона евра.
Стојан тада није био доступан полицији, због чега истрага против њега није могла бити настављена. Сада га полиција терети за злочиначко удруживање, утају пореза и прање новца.
Директори у фирмама Стојана Чифлигароског у јулу 2024. године већ су осуђени на затворске казне након што су признали кривицу у случају „Ланац“.
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Директор битољске фирме "СВ-Инвест" Јове Ђоргијевски осуђен је на двије године затвора, док је власник фирме "Новоматрикс" Александар Наумов добио годину и 11 мјесеци. Од осуђених особа и њихових фирми конфискована је имовина у вриједности од неколико стотина хиљада евра. Занимљиво је да је Ђоргијевски на суду изјавио да је 23 године радио као таксиста и да је у вријеме пандемије, борећи се за егзистенцију, прихватио да буде управник фирме, не слутећи у шта се упушта.
Његово привођење коначно омогућава тужилаштву да га саслуша и настави поступак. До правоснажне судске одлуке, за Стојана Чифлигароског важи претпоставка невиности, преноси Телеграф.рс.
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