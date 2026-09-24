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Сумња на крађу 150 тона нафте из касарне, обавијештено Тужилаштво БиХ

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24.09.2026 22:02

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Канистери за гориво
Фото: Markus Winkler / Pexels

О нестанку горива у складишту "Стојковићи" у мјесту Нови Травник обавијештено је Тужилаштво БиХ, потврђено је за АТВ, од релевантних извора у Министарству одбране.

"Из складишта "Стојковићи" Нови Травник нестало је гориво. Обавјештено је Тужилаштво БиХ", навео је извор АТВ.

Подсјећамо, како је АТВ први писао, сазнајући из других извора, могло би се радити и о количини до 150 тона.

Канистер за гориво

БиХ

АТВ ексклузивно сазнаје: Сумња се да је украдено 150 тона нафте из касарне у БиХ

Питали смо министра одбране у Савјету Министа Зукана Хелеза. Питање је видио, али одговор, за сада, нисмо добили.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

крађа горива

Нафта

гориво

Крађа нафте из касарне

Нови Травник

оружане снаге

Коментари (1)

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