Цвијановић: Понашање Лагумџије изнад свих уставних оквира

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је Срни да најављени чин амбасадора БиХ у УН Златка Лагумџије да "делегација БиХ неће присуствовати засједању Генералне скупштине УН током данашњег обраћања израелског премијера Бењамина Нетанјахуа" не одражава став БиХ, већ представља његову самовољу.
"Овакво Лагумџијино понашање не чуди, с обзиром да Стална мисија БиХ при УН, под његовим вођством, у континуитету дјелује једнострано, у складу са бошњачком политиком, а изван свих уставних и законских оквира", нагласила је Цвијановић.
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