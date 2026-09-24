Шпирић: Цвијановић отворила врата поништавању лажи о Српској

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је посљедња посјета српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић Сједињеним Државама показала да Република Српска има кредибилитет у овој земљи и да се мијења перцепција о Србима.
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Шпирић је рекао да је Цвијановићева отворила сва врата на важним мјестима у САД.
"Омогућила је да се чује глас Републике Српске и њених представника који су таргетирани као лоши момци, а сада су кредибилни саговорници и, ова посјета потврђује да је предсједник Милорад Додик осмислио најбољи приступ у својеврсној дипломатској офанзиви Српске", изјавио је Срни Шпирић.
Према његовим ријечима, од изузетног је значаја присуство на званичним састанцима, али и неформалним скуповима.
"Најгора је празна столица, јер када не дођете, тада остаје могућност да вас непријатељ клевеће и руши. Показало се да је присуство Цвијановићеве и у Њујорку и у Вашингтону додатно ојачало положај Српске и отворило врата за много бољи положај на спољнополитичком плану, али и да се пониште лажи које се из БиХ шире о Српској", истакао је Шпирић.
Коментаришући такозвану монографију "Дипломатија БиХ 1992-2022. године", Шпирић је рекао да је то најбоља слика БиХ какву Бошњаци прижељкују.
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"Они праве и књиге и филмове и воде политике без Срба и Хрвата, радећи кришом и иза леђа, промовишући неку своју историју. Жеља за унитарном БиХ у којој се само један народ пита и промовише, најприје ће уништити ову земљу. Томе ће свједочити и таква монографија или било које друго једнострано дјело засновано на неистинама", закључио је Шпирић.
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