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Шпирић: Цвијановић отворила врата поништавању лажи о Српској

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24.09.2026 16:56

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић рекао је да је посљедња посјета српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић Сједињеним Државама показала да Република Српска има кредибилитет у овој земљи и да се мијења перцепција о Србима.

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Шпирић је рекао да је Цвијановићева отворила сва врата на важним мјестима у САД.

"Омогућила је да се чује глас Републике Српске и њених представника који су таргетирани као лоши момци, а сада су кредибилни саговорници и, ова посјета потврђује да је предсједник Милорад Додик осмислио најбољи приступ у својеврсној дипломатској офанзиви Српске", изјавио је Срни Шпирић.

Према његовим ријечима, од изузетног је значаја присуство на званичним састанцима, али и неформалним скуповима.

"Најгора је празна столица, јер када не дођете, тада остаје могућност да вас непријатељ клевеће и руши. Показало се да је присуство Цвијановићеве и у Њујорку и у Вашингтону додатно ојачало положај Српске и отворило врата за много бољи положај на спољнополитичком плану, али и да се пониште лажи које се из БиХ шире о Српској", истакао је Шпирић.

Коментаришући такозвану монографију "Дипломатија БиХ 1992-2022. године", Шпирић је рекао да је то најбоља слика БиХ какву Бошњаци прижељкују.

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"Они праве и књиге и филмове и воде политике без Срба и Хрвата, радећи кришом и иза леђа, промовишући неку своју историју. Жеља за унитарном БиХ у којој се само један народ пита и промовише, најприје ће уништити ову земљу. Томе ће свједочити и таква монографија или било које друго једнострано дјело засновано на неистинама", закључио је Шпирић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Никола Шпирић

Жељка Цвијановић

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