Превозите намјештај у ауту преко границе: Важе ли правила за пртљаг?

Аутор:АТВ редакција
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Ормарић растављен у неколико кутија, сто коме су одвојене ноге или полице сложене на задњем сједишту можда изгледају као обичан пртљаг.
На граници између Босне и Херцеговине и Хрватске ипак је пресудно шта се превози и под којим условима, а не само чињеница да су кутије стале у аутомобил.
Царинска управа Републике Хрватске разликује личне ствари потребне током путовања од остале робе коју путник носи са собом.
Међу том другом робом могу бити и предмети за домаћинство. То значи да намјештај не постаје аутоматски лични предмет ослобођен царине зато што га превозите властитим аутомобилом или сте га прије поласка раставили.
Ако путник из земље изван Европске уније уноси намјештај за властити дом, најприје се гледа може ли се роба сматрати повременим уносом некомерцијалног карактера у личном пртљагу.
При друмском преласку хрватске границе ослобођење се може примијенити до укупно 300 евра по путнику, уз прописане услове. Вриједност једног предмета који прелази тај лимит не може се вјештачки подијелити између двије особе у аутомобилу.
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Растављање ормара на више кутија такође не претвара један купљени ормар у више засебних куповина.
У редакцији портала ГПМаљевац.ЦОМ ово питање издвајамо зато што многи путници прво гледају има ли мјеста у возилу.
За царински поступак важни су рачун, вриједност, количина и намјена робе. Један комад намјештаја купљен за стан разликује се од возила пуног истих запакованих производа, чија количина може указивати на комерцијални унос.
Посебно треба обратити пажњу на врсту возила. Хрватска Царинска управа наводи да се роба у теретном простору возила намијењених превозу робе, укључујући намјештај, по правилу не сматра личним пртљагом путника.
За такав превоз може бити потребан стандардни царински поступак. Управа истовремено предвиђа одређене изузетке за мање количине када нема сумње у некомерцијални карактер робе, па се не може унапријед тврдити да ће сваки мали комад намјештаја у теретном возилу бити третиран једнако.
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Намјештај који не испуњава услове за ослобођење треба пријавити царини. Када је ријеч о некомерцијалној роби која испуњава услове за усмено пријављивање, увозне дажбине могу се обрачунати на граничном прелазу.
Зато је прије пута корисно сачувати рачун и царинику тачно рећи шта се налази у кутијама, колико је плаћено и за шта је намијењено, преноси ГПМаљевац.
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