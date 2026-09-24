Бринуо о њој док је боловала од рака, па признао језив злочин

Аутор:АТВ редакција
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Дечко Адел Овертон, Стивен Уден, са којим је била 13 година, дјеловао је као савршен партнер. Упознали су се на снимању филма и дијелили су бројне интересе.
Како каже, Уден је био брижан и пун љубави, а чак је престао да ради како би се бринуо о њој након што је постала особа са инвалидитетом.
"Био је диван. Веома сам га вољела, а мислим да га једним дијелом још увијек волим“, рекла је Овертон. Она је вјеровала Удену, али то је повјерење потпуно уништено када јој је признао да ју је силовао док је спавала.
"Одмах сам осјетила издају. Никада се прије нисам осјећала толико сигурно у некој вези", каже Овертон.
Уден се бринуо о њој док се лијечила од рака дојке, али полицији је послије признао да ју је силовао док је била под дјеловањем лијекова.
"Најгори је тај осјећај издаје, то што сам мислила да га познајем, а сада више не знам ко је он био. Живио је са мном 13 година, помагао ми да одгајам дјецу. Мислила сам да је сигуран, а није био", каже Овертон.
Уден је сада у затвору, а Овертонова је одлучила да јавно проговори о ономе што јој се догодило у нади да ће тиме помоћи другима, пише Би-Би-Си.
Овертонова и Уден упознали су се 2009. године током снимања филма о зомбијима у Нотингему. Она је тада имала 29, а он 27 година. Уден је радио шминку и глумио, док је Овертонова била једна од глумица. Обоје су тада били у везама са другим људима, али су остали у контакту као пријатељи.
На крају су постали пар 13. јануара 2012. године. Овертонова се тачно сјећа датума јер су заједно гледали маратон филмова "Петак 13.".
Каже како је веза са Уденом од почетка дјеловала другачије од њених пријашњих односа. "Био је забаван и брижан и осјећала сам да ме воли", каже она.
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Овертоновој је 2017. године дијагностикован Ехлерс-Данлосов синдром. Почетком 2018. Уден је постао њен његоватељ.
"Радио је готово све умјесто мене", каже.
Када данас размишља о њиховој вези, Овертонова, коју зову Дел, сматра да је Уден с временом почео да показује контролишуће понашање.
"Волио је другима да говори шта ја могу, а шта не могу да урадим. Неко би предложио да нешто радимо, а он би одмах рекао: 'Мислим да Дел то неће моћи, хајде да смислимо нешто друго", испричала је.
Али Овертонова данас зна да је Уденово понашање било много мрачније него што је икада могла да замисли. Прве сумње јавиле су јој се 2020. године док је пролазила кроз хемотерапију због рака дојке.
"Не знам јесам ли тада снажније осјећала нелагоду у тијелу, али пробудила сам се док је то радио", каже.
"Смислио је гомилу изговора. Говорио је: 'Мислио сам да си будна и испуштала си звукове као да јеси.' Размишљала сам о свему кроз шта смо пролазили и о стресу под којим смо били, а он ми је говорио да се то догодило случајно."
Овертонова је због тога потиснула своје сумње. „Претпостављам да је било лакше повјеровати у лаж него покушати прихватити шта би могла бити истина“, каже.
Након тога Овертонова је почела да има проблема са спавањем. Данас сматра да се негдје дубоко у себи више није осјећала сигурно док је спавала.
"Мислим да негдје у мојој глави мој мозак једноставно више није осјећао да сам сигурна док спавам", каже.
Почела је да има проблема и са интимношћу са Уденом, а све чешће су јој се враћале ноћне море повезане са ранијим искуством сексуалног злостављања.
"Тада сам мислила да све повезујем са својим пријашњим траумама и да њега и оно што је урадио осуђујем престрого управо због те трауме. Почела сам да се осјећам кривом и у себи сам се због свега тога кажњавала", каже.
Уден није признао шта је радио све до пет година касније, 2025. године, када се и сам лијечио од рака, односно рака цријева.
"Мислим да га је нешто почело мучити јер је сада са друге стране могао да види кроз шта сам ја пролазила. Стално се враћао на то да се није довољно добро бринуо о мени док сам се лијечила", каже Овертон.
То ју је подсјетило на догађај од прије пет година, када се пробудила и затекла Удена како има полни однос са њом док спава.
"Притискала сам га да ми каже шта мисли. Питала сам га: 'Како то мислиш? Шта значи да се ниси добро бринуо о мени? На који начин?", присјећа се.
Током разговора, који се према њеним ријечима протегао на два дана, Уден је у једном тренутку назвао пријатеља и признао му шта је учинио. Након тога се вратио кући и све признао Овертоновој.
Осјећала се издано и згрожено, али није одмах прекинула везу. Зависила је од Уденове помоћи, а и даље га је вољела. Овертонова је у то вријеме већ похађала групну терапију због сексуалног злостављања из прошлости, па је о свему проговорила на сљедећем сусрету.
"Једна од савјетница, једна од терапеуткиња, заправо ме тргла. Била сам потпуно сломљена, плакала сам и питала: 'Шта да урадим? Како да га спријечим да то поново учини?"
"А она ми је рекла: 'Избаци га из куће и позови полицију.' Касније тог дана рекла ми је да су одржали састанак о заштити и да ће они контактирати полицију. Тада сам схватила да то више није у мојим рукама."
Случај је додијељен детективској наредници Елеанор Киртон из полиције Дербишира. "Прво што сам урадила било је да сам контактирала Адел. Разумљиво је да је била изузетно потресена због свега што се догодило", каже Киртонова.
Након разговора са Овертоновом полиција је ухапсила Удена.
"Када сам га испитивала, одмах је признао шта је урадио. Одмах је признао да ју је силовао, што је врло неуобичајено јер наше истраге врло ријетко тако брзо крену тим путем", каже Киртонова.
Уден је оптужен за два силовања, а касније је на суду признао кривицу. Осуђен је на шест година и осам мјесеци затвора.
Киртонова каже да су одлуке Овертонове помогле да се заштите и друге жене.
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"Њена храброст и отпорност омогућиле су нам да заштитимо бројне друге особе над којима је овај човјек могао наставити да чини таква кривична дјела", каже.
Овертонова и даље не може да разумије зашто би је партнер, за којег је вјеровала да је пун љубави и са којим је провела 13 година, силовао док спава.
"Не разумијем како неко може осјећати задовољство када друга особа уопште не реагује. Управо ми то никако није имало смисла", каже.
"Имао је склоност, не знам ни како то другачије да кажем, према женама које спавају. Хтио је да ја спавам и хтио је да не будем свјесна онога што ради."
Овертонова сумња и да ју је Уден омамљивао њеним властитим лијековима, над којима је као њен његоватељ имао потпуну контролу.
"Имала сам мале кутијице за таблете, а он ми је припремао сву терапију. Сада имам много мање седативних лијекова него других лијекова, па озбиљно сумњам да ми је давао превелике дозе како би ме задржао у сну", каже.
Киртонова објашњава да је полиција случај третирала као догађај из прошлости, па форензичке и токсиколошке анализе више нису могле да потврде јесу ли те сумње тачне. Ни на суду нису представљени докази који би потврдили да ју је Уден додатно омамљивао. Уден је, међутим, полицији признао да је Овертонову једном силовао док је пролазила кроз хемотерапију, која може да узрокује изражен умор.
"Мислим да је он сам то споменуо током разговора. Рекао је да је тада пролазила кроз хемотерапију и прихватио је да је том приликом била под утицајем лијекова", каже Киртонова.
Иако је Уден оптужен за два силовања, Овертонова вјерује да их је било више.
"Рекао ми је да ми је то урадио седам или осам пута", каже.
Њена кћерка Шери Овертон каже да јој је тешко да гледа посљедице које су Уденова кривична дјела оставила на њену мајку.
"Сада је јако другачија. Видим да јој је самопоуздање јако пало", каже Шери. "Истовремено сам невјероватно поносна на њу јер је све ово издржала, разговарала са полицијом и судом и заузела се за себе."
Овертонова сада жели јавно да говори о свом искуству јер сматра да особе са инвалидитетом не би требало да осјећају да морају да трпе злостављање особа које се о њима брину.
"Осјећам да морам да говорим о овоме јер ме све натјерало да размишљам о томе колико се још особа са инвалидитетом налази у ситуацијама у којима неко други има контролу над њима", каже.
"Неколико мјесеци након што сам све сазнала мислила сам да је то можда нека врста плаћања за његову бригу о мени. Да му можда дугујем ту интимност. Али нисам му је дуговала, а не дугује је ни било ко други", закључила је.
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