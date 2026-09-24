Невиђени монструм: Мајка избола троје дјеце у ауту

Аутор:АТВ редакција
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Четрдесетдвогодишња мајка из Сиднеја оптужена је за убиство петогодишњег сина и покушај убиства своје двоје млађе дјеце.
Напад се догодио у недјељу на подручју Блу Маунтинса, објавио је аустралијски портал "7Њуз".
Петогодишњи дјечак преминуо је на мјесту догађаја, док су његова трогодишња сестра и једногодишњи брат с тешким повредама превезени у болницу.
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Полиција тврди да је жена ножем напала дјецу док су била везана у дјечијим сједалицама у аутомобилу, након чега је наводно повриједила и себе.
Према информацијама аустралијских медија, жена је супругу казала да дјецу води на излет. Умјесто тога, одвезла се у забачену улицу у насељу Воли Хајтс, гдје се напад догодио око 13 сати.
Аутомобил с отвореним вратима први је примијетио бициклиста, који је затекао повријеђену жену. Убрзо су реаговали и други пролазници, пружили прву помоћ мајци и дјеци те позвали хитне службе.
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Љекарске екипе збринуле су их на мјесту догађаја, након чега су жена и двоје преживјеле дјеце у критичном стању превезени у болницу. Дјечаку од пет година није било спаса.
Жена је оптужена за убиство у контексту породичног насиља, као и за два кривична дјела наношења тешких тјелесних повреда с намјером да убије.
Пред судом у Пенриту појавила се у уторак путем видеовезе из болничког кревета. Судија јој је одбио кауцију, а наредно рочиште заказано је за 20. новембар.
Полиција је раније саопштила да је осумњичена највјероватније сама себи нанијела повреде. Истрага о свим околностима трагедије је у току.
Отац дјеце наводно је у вријеме напада био на послу. Након што је обавијештен о догађају, одмах је отишао у болницу како би био уз повријеђену дјецу.
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Њихово здравствено стање у уторак је и даље било критично, али стабилно.
Чланови кенијске заједнице у Сиднеју окупили су се како би оцу пружили подршку, док је Конзулат Кеније потврдио да породици осигурава потребну помоћ.
"Барбарски чин"
Замјеник полицијског комесара Новог Јужног Велса Петер Мекена описао је напад као барбарски чин.
"Употреба ножа или неког другог хладног оружја заиста је барбарски чин. Када су жртве дјеца, нема ничег горег", рекао је Мекена.
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