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Медведев: Побједа над непријатељем - најважнији задатак Русије

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24.09.2026 15:54

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Дмитриј Медведев
Фото: Tanjug/Oleg Molchanov, Sputnik Pool Photo via AP

Побједа над непријатељем је најважнији задатак Русије, изјавио је Дмитриј Медведев, замјеник предсједника Савјета безбједности и предсједник странке „Јединствена Русија“.

Према његовим ријечима, противници Русије, колективни Запад и кловнови из Кијева, нису се либили ничега у покушајима да осујете изборе у Русији, све до посљедњег дана гласања.

„Руски грађани ујединили су се око председника и партије, а противници Русије претрпјели су пораз“, нагласио је званичник.

Народ Русије, упркос нападима, није се предао и достојно је одговорио кијевском режиму, подржао је политику свог председника, додао је Медведев.

Ово је историјски успјех, констатовао је он, коментаришући успјех партије на изборима за Државну думу.

Он је излазност на недавним изборима назвао невиђеним и изјавио да „то много вриједи“.

„Очигледно је да је и ниво учешћа бирача био невиђен до сада. То је готово 60 одсто бирача, односно 62 милиона становника наше земље. Повећање излазности је забиљежено у свим регионима, на свим нашим територијама. Само по себи, то такође много вриједи“, рекао је Медведев предсједавајући заједничким састанком Бироа Врховног савјета и Генералног савјета „Јединствене Русије“.

Према његовим ријечима, очекује да ће партија добити у Думи 349 мандата.

Претходно је Ела Памфилова, председник Централне изборне комисије Русије, известила да је излазност на изборима за Државну думу 2026. године премашила 59 одсто. Излазност на изборима 2016. године била је 47 одсто, а 2021. године 51 одсто, преноси Спутњик.

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Тагови :

Дмитриј Медведев

Русија

Дума

Кијев

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