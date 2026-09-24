Медвјед убио оца познатог спортисте

Аутор:АТВ редакција
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Отац познатог руског хокејаша Андреја Кузменка, Александар Кузменко, преминуо је у 62. години од посљедица тешких повреда које је задобио у нападу медвједа у руској републици Туви.
Трагедија се догодила 23. септембра, док је Кузменко са пријатељима пецао на ријеци Бољшој Јенисеј у Тоџинском округу. Медвјед га је напао и угризао за главу, а његови пријатељи успјели су да отјерају животињу и пруже му прву помоћ.
Кузменко је са тешким повредама лица најприје извучен из тајге, а потом хеликоптером превезен на интензивну његу у Кизилу. Упркос напорима љекара, дан касније је преминуо у болници.
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Надлежне службе покренуле су потрагу за медвједом, а у овом дијелу Туве већ су биле уведене мјере безбједности због све чешћих сусрета људи са овим животињама, укључујући ограничења боравка у шумама и риболова.
Александар Кузменко био је хокејашки тренер, а управо је под његовим вођством његов син Андреј почео да тренира у московској школи "Бијели медвједи".
Међу његовим ученицима били су и Никита Коростељов, Данил Григорјев и Александар Пелевин.
Андреј Кузменко је НХЛ каријеру започео у сезони 2022/23. у Ванкувер Кануксима, а потом је наступао за Калгари Флејмсе, Филаделфија Флајерсе и Лос Анђелес Кингсе. Овог љета придружио се Питсбург Пингвинсима.
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