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Пекинг позвао Вашингтон и Техеран да ријеше спорове дијалогом

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24.09.2026 14:43

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

САД и Иран треба да ријеше своје спорове дијалогом, рекао је портпарол кинеског Министарства спољних послова Гуо Ђијакун, коментаришући кризу у Ормуском мореузу.

"Одуговлачење сукоба између САД и Ирана не служи заједничким интересима укључених страна нити међународној заједници", рекао је Гуо новинарима.

Он је напоменуо да је од кључног значаја да стране изаберу мир и ријеше спорове дијалогом и преговорима, те да што прије поврате мир и стабилност на Блиском истоку и у региону Персијског залива.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи пренио је јуче америчком специјалном изасланику Стивену Виткофу услове за поновно отварање Ормуског мореуза. Ти услови укључују укидање поморске блокаде, окончање америчке војне агресије и економског притиска на Иран, окончање рата "на свим фронтовима", одблокирање иранских средстава и признавање безбједне руте у Ормуском мореузу коју је одредио Иран, преноси Срна.

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Тагови :

Кина

Америка

Иран

Сукоб

Ормуски мореуз

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