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Девет војника се утопило током поморске вјежбе: Трагедија у Казахстану

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24.09.2026 12:08

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Девет војника се утопило током поморске вјежбе: Трагедија у Казахстану
Фото: Envato/FoToArtist_1

Најмање девет припадника казахстанских оружаних снага утопило се након што су током поморске вјежбе на обали одвучени у воде Каспијског мора, саопштило је казахстанско Министарство одбране.

"Према прелиминарним информацијама, 19 припадника оружаних снага одвучено је у море. До сада је потврђена смрт девет војника", наводи се у саопштењу.

Тројица војника су спасена, од којих је један хоспитализован. Потрага за осталима се наставља.

На мјесто догађаја упућене су снаге и средства спасилачких служби. У операцији потраге и спасавања учествују јединице Поморских снага, Министарство за ванредне ситуације, авијација и друге надлежне службе.

"Комисија Министарства одбране, на челу са министром одбране Дауреном Косановим, хитно је отпутовала на мјесто догађаја како би утврдила све околности несреће и координисала напоре у потрази и спасавању", додали су из Министарства, а преноси Срна.

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Тагови :

Казахстан

војна вјежба

утопили се

несрећа

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