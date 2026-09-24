УКЦ Српске и Медицинска школа потписали споразум о преквалификацији

Аутор:АТВ редакција
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У Универзитетском клиничком центру Републике Српске данас је потписан споразум о сарадњи са Медицинском школом Бањалука, којим ће бити омогућена преквалификација ученика који су завршили сродне смјерове у општи смјер, са звањем медицинска сестра/техничар.
Циљ је повећање броја средњег медицинског кадра општег профила, а програмом ће бити обухваћени лабораторијско-санитарни техничари, зубно-стоматолошки техничари и физиотерапеутски техничари.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Републике Српске, доц. др Никола Шобот, рекао је да је ријеч о пројекту који се припрема већ неколико мјесеци, с обзиром на недостатак средњег медицинског кадра општег профила.
„Ријеч је о проблему који није само проблем УКЦ-а Републике Српске, него и БиХ, региона, те западне Европе. Имамо упите за послом лабораторијско-санитарних техничара, зубно-стоматолошких техничара и физиотерапеутских техничара, а нама недостаје профил општег смјера“, рекао је Шобот.
Он је навео да ће кроз програм преквалификације здравствених радника који су завршили државну Медицинску школу истовремено бити омогућено запошљавање и додатна едукација.
„Истовремено их запослимо и у току њиховог рада и кроз рад их едукујемо и преквалификујемо у општи смјер. Ријеч је о концепту који ће дати прилику људима да раде, зарађују плату, а паралелно се едукују. Ријеч је о пројекту који свим странама доноси бенефите“, истакао је Шобот.
Према његовим ријечима, УКЦ Републике Српске додатно ће повећати стипендије за ученике четвртог разреда медицинских школа општег смјера, са 200 на 250 КМ.
„То ће бити још једна мјера којом ћемо пробати да мотивишемо ученике средњих медицинских школа да дођу да раде у УКЦ-у Републике Српске“, рекао је Шобот.
Вршилац дужности директора Медицинске школе Бањалука Петар Црномарковић рекао је да та школа годишње има четири одјељења, односно око 120 ученика, али да се мали број њих након завршетка школовања одлучује за рад.
„Већином донесу одлуку да се даље школују, односно да студирају, и то је један од разлога због којег недостаје средњег медицинског кадра општег смјера“, рекао је Црномарковић.
Он је истакао да је ријеч о пројекту од општег интереса за Републику Српску.
„Медицинска школа Бањалука свакако треба да преузме овај посао јер смо најбоља и највећа институција тог типа у Републици Српској“, рекао је Црномарковић.
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