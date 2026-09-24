Logo

ТО Соколац: Представљање домаћих производа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 12:27

Коментари:

0
О ливаде до тезге
Фото: Srna

Туристичка организација Соколац организује данас, поводом Свјетског дана туризма, завршни догађај пројекта „Од ливаде до тезге“, у оквиру којег ће понуду представити домаћи пољопривредни произвођачи и они који сакупљају љековито биље, шумске плодове и пчелиње производе.

Из Туристичке организације Соколац навели су да ће продајни дан бити круна досадашњих активности и прилика да посјетиоци на једном мјесту упознају и купе аутентичне домаће производе са подручја Романије.

Пројекат „Од ливаде до тезге“ реализован је у сарадњи са Пољопривредним кластером „Сарајево-Романија-Подриње“ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.

Циљ је јачање локалних пољопривредних произвођача, промоција прераде на домаћим газдинствима и повезивање произвођача са крајњим потрошачима.

У оквиру вишемјесечних активности реализоване су едукације и пружена је подршка у производњи и брендирању аутохтоних производа, чиме се допринијело обогаћивању туристичке и гастрономске понуде романијског краја.

Продајни дан биће одржан испред „Романијске куће“ на Сокоцу са почетком у 9.00 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Соколац

Романијска кућа

Од ливаде до тезге

Романија

Пољопривреда

Коментари (0)

Више из рубрике

Бијељина данас обиљежава Дан града. На споменик погинулим борцима, на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића положени су вијенци.

Градови и општине

Бијељина обиљежава Дан града: Положени вијенци на споменик погинулим борцима

44 мин

0
Соколац

Градови и општине

„Од ливаде до тезге“: Домаћи производи данас на Сокоцу

4 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Градови и општине

Мали човјек, велики херој из БиХ: Дјечак спасио живот мушкарцу

15 ч

0
Рашковац

Градови и општине

У Рашковцу се не гледа ни вјера ни нација: Комшија, па све остало

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

43

Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб

12

27

ТО Соколац: Представљање домаћих производа

12

26

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

12

20

УКЦ Српске и Медицинска школа потписали споразум о преквалификацији

12

16

Додик: Говор Вучића пред ГС УН – храбра, дубинска анализа међународних односа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима