ТО Соколац: Представљање домаћих производа

Аутор:АТВ редакција
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Туристичка организација Соколац организује данас, поводом Свјетског дана туризма, завршни догађај пројекта „Од ливаде до тезге“, у оквиру којег ће понуду представити домаћи пољопривредни произвођачи и они који сакупљају љековито биље, шумске плодове и пчелиње производе.
Из Туристичке организације Соколац навели су да ће продајни дан бити круна досадашњих активности и прилика да посјетиоци на једном мјесту упознају и купе аутентичне домаће производе са подручја Романије.
Пројекат „Од ливаде до тезге“ реализован је у сарадњи са Пољопривредним кластером „Сарајево-Романија-Подриње“ и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Циљ је јачање локалних пољопривредних произвођача, промоција прераде на домаћим газдинствима и повезивање произвођача са крајњим потрошачима.
У оквиру вишемјесечних активности реализоване су едукације и пружена је подршка у производњи и брендирању аутохтоних производа, чиме се допринијело обогаћивању туристичке и гастрономске понуде романијског краја.
Продајни дан биће одржан испред „Романијске куће“ на Сокоцу са почетком у 9.00 часова, преноси Срна.
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