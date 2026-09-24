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Бијељина обиљежава Дан града: Положени вијенци на споменик погинулим борцима

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24.09.2026 12:10

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Бијељина данас обиљежава Дан града. На споменик погинулим борцима, на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића положени су вијенци.
Фото: RTRS

Бијељина данас обиљежава Дан града. На споменик погинулим борцима, на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића положени су вијенци.

Заказана је и свечана сједница градске Скупштине, на којој ће појединцима и установама који су се истакли у доприносу развоју Семберије, бити уручена признања, преноси РТРС

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Дан града

Бијељина

полагање вијенаца

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