Бијељина обиљежава Дан града: Положени вијенци на споменик погинулим борцима

Аутор:АТВ редакција
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Бијељина данас обиљежава Дан града. На споменик погинулим борцима, на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића положени су вијенци.
Заказана је и свечана сједница градске Скупштине, на којој ће појединцима и установама који су се истакли у доприносу развоју Семберије, бити уручена признања, преноси РТРС
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