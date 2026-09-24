Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 4

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да у Изборној јединици 4, кандидате за предсједника Републике Српске Саву Минића и Бранка Бланушу раздваја мање од 2 одсто.
"Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују 37,9% подршке Бранку Блануши и 36,5% Сави Минићу, док је 22,7% испитаника неодлучно или није жељело одговорити.
"Због значајног удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 8,4%, Бранко Блануша биљежи 45,9%, а Саво Минић 42,6%, док се 3,1% односи на друге кандидате. Према приказаном моделу, узимајући у обзир статистичку грешку и врло изједначену трку у овој изборној јединици, није реално да иједан кандидат има овдје предност преко 1.000 гласова", наводе из агенције.
Када је ријеч о избору српског члана Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић биљежи 35,4%, Маринко Божовић 23,2%, а Небојша Вукановић 9,9%, док је 31,5% испитаника неодлучно или одбија одговор.
"На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 31,1%, а СДС 27,7%. ДНС и НПС биљеже 4,9%, а Покрет Сигурна Српска 4,3%, док се за друге политичке опције опредјељује 13,0% испитаника. Удио неодлучних износи 19,0%. Према пројекцији директних мандата, СНСД и СДС биљеже по 2 директна мандата", наводи Агенција.
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 4 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 810 испитаника. Узорком су обухваћени Брод, Дервента и Модрича.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
34 мин0
Република Српска
38 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч2
Најновије
Најчитаније
12
43
12
27
12
26
12
20
12
16
Тренутно на програму