Тадић: Захваљујући Цвијановићевој ставови Српске се снажније чују у међународним круговима

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић подигла је љествицу дипломатских активности толико високо да је, по свему судећи, не могу достићи ни Денис Бећировић, ни Елмедин Конаковић, ни Златко Лагумџија, а посебно значајни резултати су постигнути у новом поглављу односа САД и Републике Српске, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.
„Захваљујући таквом ангажману, Република Српска сада има значајно више простора и могућности да у међународним круговима буде представљена на аутентичан, одговоран и позитиван начин, те да се њени интереси и ставови снажније чују и разумију“, рекао је Тадић.
Колико је тај резултат примијећен и у политичком Сарајеву, каже Тадић, најбоље показује реакција која на њега долази.
„Све више је видљиво њихово разочарање сопственим дипломатским учинком и немогућношћу да се достигне ниво активности који је Цвијановићева поставила“, истакао је Тадић.
Он је истакао да је Цвијановићева једна од најзаслужнијих што су односи САД и Републике Српске опорављени и нормализовани.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствовала је у Њујорку пријему који је организовао амерички предсједник Доналд Трамп за шефове држава и влада који присуствују засједању Генералне скупштине УН.
Ово је први пут да послије 2014. године на пријему код америчког предсједника, осим предсједавајућег Предсједништва БиХ, буде још један члан.
Цвијановићева се прије пријема састала са Сузи Вајлс, шефом Кабинета предсједника САД Доналда Трампа.
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