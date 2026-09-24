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Стижу нова правила за угоститеље: Мијењају се услови за смјештај и услуживање пића

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24.09.2026 10:41

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Стижу нова правила за угоститеље: Мијењају се услови за смјештај и услуживање пића
Фото: pexels

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 28. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о угоститељству, којима се поједностављују процедуре за привреднике и грађане, унапређују дигитализација и контрола квалитета услуга и ствара савремени нормативни оквир за даљи развој туризма и угоститељства, уз подизање стандарда и додатно унапређење туристичке и угоститељске понуде Републике Српске.

Кључне новине односе се на системско уређење рада салона за посебне прилике, као и прецизније услове за пружање услуга смјештаја у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање, гдје физичка лица ове услуге могу пружати у до пет смјештајних јединица, односно до 10 лежајева, док правна лица као пружаоци ових услуга немају ограничења у погледу броја смјештајних јединица и гостију.

Такође, дефинисана је могућност пружања услуга смјештаја у камповима за физичка лица по поједностављеном поступку.

У циљу развоја сеоског туризма и локалне гастрономске понуде, по први пут се уводи категорија „дегустационог простора“.

Новим законом угоститељима се омогућава употреба херметички запечаћене ПЕТ амбалаже, поред стаклене амбалаже, док се истовремено забрањује услуживање пића у пластичним чашама, врећицама и другој отвореној пластичној амбалажи за једнократну употребу.

Процес дигитализације додатно се унапређује увођењем електронске књиге гостију путем Централног информационог система, а период ревизије категоризације угоститељских објеката скраћује се са четири на три године, уз могућност ванредних контрола.

Посебна пажња посвећена је приступачности објеката за особе са инвалидитетом, кроз увођење званичне ознаке приступачности, чиме се обезбјеђује већа транспарентност и информисаност корисника о доступности угоститељских услуга.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Влада Републике Српске

Угоститељи

Угоститељство

смјештај

услуге

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