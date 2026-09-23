Минић: Грађани показали огромну подршку СНСД-у

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је из Нове Тополе да су грађани вечерас показали огромну подршку СНСД-у и његовим кандидатима.
Минић је грађанима вечерас говорио и о економским и социјалним мјерама, наводећи да се животни стандард грађана гради кроз редовне исплате плата и пензија, борачких додатака, пољопривредних подстицаја и других давања.
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Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску
Желим да вам испоручим стабилност, а стабилност подразумијева и безбједност", рекао је Минић.
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