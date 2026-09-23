Пожар у Делибатској пешчари угашен након 52 дана

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у Делиблатској пешчари угашен је послије 52 дана борбе са ватреном стихијом, без људских жртава и изгорјелих објеката, рекао је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.
Дачић је рекао да су ватрогасци-спасиоци, уз помоћ припадника добровољних ватрогасних друштава и осталих ангажованих снага, успјели да угасе пожар.
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Он је подсјетио да је терен био неприступачан и да су временски услови били изузетно тешки, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.
Дачић је рекао да је у најинтензивнијим данима на терену било ангажовано више од 560 припадника различитих служби, 170 возила, ватрогасни брод и пратећа механизација.
- У појединим данима наше службе су на подручју Делиблатске пешчаре имале између 100 и 150 интервенција - додао је Дачић.
Он је захвалио свима који су учествовали у гашењу пожара, посебно међународним партнерима који су посредством Механизма цивилне заштите ЕУ, када је то било најпотребније, ангажовани на гашењу пожара у Делиблатској пешчари и другим жариштима у Србији.
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- Ту прије свега мислим на ватрогасно-спасилачке тимове из Румуније, Њемачке и Мађарске, хеликоптерске тимове из Чешке, Словачке и Румуније, али и на посаду специјализованог противпожарног авиона Руске Федерације "иљушин" - навео је Дачић.
(Срна)
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