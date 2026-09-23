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Пожар у Делибатској пешчари угашен након 52 дана

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23.09.2026 22:31

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Фото: Özgür Sürmeli/Pexels

Пожар у Делиблатској пешчари угашен је послије 52 дана борбе са ватреном стихијом, без људских жртава и изгорјелих објеката, рекао је министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић.

Дачић је рекао да су ватрогасци-спасиоци, уз помоћ припадника добровољних ватрогасних друштава и осталих ангажованих снага, успјели да угасе пожар.

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Он је подсјетио да је терен био неприступачан и да су временски услови били изузетно тешки, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Србије.

Дачић је рекао да је у најинтензивнијим данима на терену било ангажовано више од 560 припадника различитих служби, 170 возила, ватрогасни брод и пратећа механизација.

- У појединим данима наше службе су на подручју Делиблатске пешчаре имале између 100 и 150 интервенција - додао је Дачић.

Он је захвалио свима који су учествовали у гашењу пожара, посебно међународним партнерима који су посредством Механизма цивилне заштите ЕУ, када је то било најпотребније, ангажовани на гашењу пожара у Делиблатској пешчари и другим жариштима у Србији.

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- Ту прије свега мислим на ватрогасно-спасилачке тимове из Румуније, Њемачке и Мађарске, хеликоптерске тимове из Чешке, Словачке и Румуније, али и на посаду специјализованог противпожарног авиона Руске Федерације "иљушин" - навео је Дачић.

(Срна)

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Тагови :

пожар

Србија

Делибатска пешчара

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