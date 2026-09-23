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Возили у контрасмјеру на ауто-путу: Огласили се из полиције

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23.09.2026 18:12

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Ауто брзо вози на путу.
Фото: Pexels/Max Avans

Два возача данас су возила у контрасмјеру на ауто-путу "Милош Велики" и против једног је поднесена прекршајна пријава, док се за другог утврђује идентитет.

Пријава је поднесена против возача теретног возила који је у супртоном правцу возио од Паковраћа ка Прељини, саопштио је МУП Србије.

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Из полиције су истакли да интензивно раде на утврђивању идентитета особе која је јутрос возила аутомобил на истој дионици пута у контра смјеру.

(Срна)

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Тагови :

Ауто-пут

Полиција

Србија

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