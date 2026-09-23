Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година

Аутор:АТВ редакција
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Осуђеник Славољуб Велић (62) извршио је самоубиство вјешањем у тоалету ћелије Казнено-поправног завода у Београду, званично је потврђено из Управе за извршење кривичних санкција.
Према званичним информацијама, самоубиство се догодило 17. септембра. Одмах по проналаску тијела, реаговала је дежурна медицинска служба завода, али је могла само да констатује да осуђеник не даје знаке живота.
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"Доласком у собу, медицинско особље заводске Службе за здравствену заштиту утврдило је да лице не посједује виталне параметре. У складу са протоколом, позвана је Хитна помоћ чији су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт", наводе у Управи.
О случају су у складу са законом обавијештени полиција, надлежно тужилаштво, суд и породица страдалог. Полицијски увиђај је обављен на лицу мјеста, а тијело преминулог Велића одмах је упућено на обдукцију ради утврђивања свих околности и тачног узрока смрти, преноси "Телеграф".
Како медији сазнају, Велић је дуже вријеме боловао од тешке болести и био је онколошки пацијент.
Здравље
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Провјерава се да ли је управо нарушено здравствено стање навело 62-годишњег осуђеника на овај драстичан корак.
Истрага је у току, а више детаља биће познато након пристизања налаза са обдукције.
Славољуб Велић био је један од најозлоглашенијих осуђеника у Србији, познат по учешћу у једном од најсвирепијих злочина из деведесетих година, због којег је првобитно био осуђен на смртну казну.
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