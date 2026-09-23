Logo

Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 16:21

Коментари:

0
Славољуб се убио у затвору: Издржавао казну од 40 година
Фото: Unsplash

Осуђеник Славољуб Велић (62) извршио је самоубиство вјешањем у тоалету ћелије Казнено-поправног завода у Београду, званично је потврђено из Управе за извршење кривичних санкција.

Према званичним информацијама, самоубиство се догодило 17. септембра. Одмах по проналаску тијела, реаговала је дежурна медицинска служба завода, али је могла само да констатује да осуђеник не даје знаке живота.

Удес на путу Јабланица Коњиц

Хроника

Тежак удес у овом дијелу БиХ: Има повријеђених

"Доласком у собу, медицинско особље заводске Службе за здравствену заштиту утврдило је да лице не посједује виталне параметре. У складу са протоколом, позвана је Хитна помоћ чији су љекари, нажалост, могли само да констатују смрт", наводе у Управи.

О случају су у складу са законом обавијештени полиција, надлежно тужилаштво, суд и породица страдалог. Полицијски увиђај је обављен на лицу мјеста, а тијело преминулог Велића одмах је упућено на обдукцију ради утврђивања свих околности и тачног узрока смрти, преноси "Телеграф".

Мотив тешка болест?

Како медији сазнају, Велић је дуже вријеме боловао од тешке болести и био је онколошки пацијент.

Доктор

Здравље

Изненада вас је заболио један тестис: Не чекајте сутра, одмах код доктора

Провјерава се да ли је управо нарушено здравствено стање навело 62-годишњег осуђеника на овај драстичан корак.

Истрага је у току, а више детаља биће познато након пристизања налаза са обдукције.

Ко је био Славољуб Велић?

Славољуб Велић био је један од најозлоглашенијих осуђеника у Србији, познат по учешћу у једном од најсвирепијих злочина из деведесетих година, због којег је првобитно био осуђен на смртну казну.

Кључне чињенице о Славољубу Велићу:

  • У фебруару 1996. године, заједно са саучесником Србољубом Јовановићем (званим Игуман), упао је у породичну кућу имућног суботичког златара Такача у Олимпијској улици у Суботици.
  • Мотив је било користољубље, а злочин је запамћен по изузетној свирепости, брачни пар Такач је брутално убијен у својој кући. Претпостављало се да су жртве познавале убице, јер на вратима није било трагова провале.
  • Због тежине злочина, Окружни суд у Суботици осудио га је на смртну казну стријељањем.
  • Када је у Србији 2002. године званично укинута смртна казна, Велићу је најстрожа казна преиначена у максималну затворску казну од 40 година робије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Славољуб Велић

Самоубиство

Београд

Затвор

Коментари (0)

Више из рубрике

ухапшена жена лисице на рукама затвор

Србија

Притвор за оца који је пијан возио шесторо дјеце и супругу: Двоје малишана у тешком стању

1 ч

0
Горан Максимовић

Србија

Нови детаљи несреће у којој је погинуо пјевач Горан Максимовић

22 ч

0
Заплијењена дрога на ГП Бездан.

Србија

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

22 ч

0
Први снијег ове сезоне пао на Копаонику.

Србија

Веју пахуље и на Копаонику: Посљедњи дан љета донио сњежне падавине

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима