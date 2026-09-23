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Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

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23.09.2026 17:04

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Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених
Фото: Envato/travelarium

Коперски полицајци су у уторак поподне обавили увиђај саобраћајне несреће у којој је 79-годишњи возач аутомобила у кривини продужио право, ударио у стамбену зграду и пробио бетонски зид.

Предњим дијелом аутомобила завршио је у дневној соби стана у приземљу. У несрећи су повријеђене двије особе.

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Нешто прије 17 часова копарски полицајци добили су дојаву о саобраћајној несрећи у Анкарану. Несрећа се догодила у Регентовој улици.

Полиција је на мјесту догађаја утврдила да је 79-годишњи возач аутомобила, крећући се путем од Хрватина ка Анкарану, у десној кривини продужио право, прешао преко травнате површине и прилазног пута и ударио у стамбену зграду. Аутомобилом је ударио у стан у приземљу, пробио бетонски зид и предњим делом завршио у дневној соби стана.

Приликом удара возач и његова годину дана млађа сапутница остали су заробљени у возилу. Ватрогасци Ватрогасне бригаде Копер извукли су их из аутомобила техничком интервенцијом. Обје особе у возилу су повријеђене.

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Полиција је возачу наложила стручни преглед, док се узрок несреће још утврђује. Провјерава се и сумња да је почињено кривично дјело.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Словенија

Саобраћајна несрећа

незгода

Полиција

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