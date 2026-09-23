Logo

"Веритас": Нова фаза гоњења Срба - фудбалер ухапшен усред утакмице

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 12:54

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Хрватска полиција ухапсила је усред утакмице српског фудбалера, који наступа са клуб из Хрватске, због објаве фотографије генерала Ратка Младића на "Фејсбуку", саопштено је из Документационо-информационог центра "Веритас".

Наводе да је држављанин Србије Б.Ј. /37/ из Сомбора, који већ осам година игра за хрватске фудбалске клубове, а сада за ФК "Јован Лазић" из Болмана код Белог Манастира, објавио 4. септембра на сторију на "Фејсбуку" фотографију генерала Младића без пратећег текста.

"Иако је ова објава, по самој природи мреже, била видљива свега 24 часа, она је хрватским органима послужила као трајни основ за унапријед припремљену полицијско-правосудну акцију", истичу из "Веритаса".

Девет дана касније, 13. септембра, хрватска гранична полиције изрекла је Б.Ј. једнодневну забрану уласка у Хрватску, уз отворену пријетњу да "пази шта објављује на друштвеним мрежама".

Када је Б.Ј. 20. септембра ушао у Хрватску преко Мађарске како би одиграо утакмицу, полиција је стигла на стадион и ухапсила га током првог полувремена, док је сједио на клупи за резервне играче, наочиглед саиграча и публике.

Иста фотографија, која је на "Фејсбуку" стајала само 24 сата, била је једини доказ на основу којег је већ сутрадан Општински суд у Осијеку прогласио Б.Ј. кривим за прекршај ремећења јавног реда и мира.

акција олуја

Република Српска

Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

Изречена му је новчана казна од 1.500 евра и дат рок од два сата за уплату под пријетњом задржавања у притвору, што је породица урадила, па је Б.Ј. пуштен да се врати у Сомбор.

Улазак у ЕУ српском фудбалеру је забрањен у наредна три мјесеца.

"Веритас" наглашава да овај случај доноси опасан преседан и потврђује тврдње да је Хрватска створила механизам за застрашивање Срба, када је усвојила измјене закона, којима су прекршајне казне драстично подигнуте и до 4.000 евра.

"Овај примјер показује нову, бруталнију фазу у којој ефемерни садржај са друштвених мрежа, који је давно нестао са интернета, постаје трајни фајл за праћење и директан разлог за прву забрану на граници, затим за спектакуларно хапшење спортисте усред утакмице, и на крају за драконско новчано кажњавање и протјеривање", истиче "Веритас".

Све је, како се наводи, спроведено у тајности како би се избјегла реакција јавности и заштита дипломатских представништва Србије, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

хапшење

фудбалер

Ратко Младић

Веритас

Коментари (0)

Прочитајте више

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

Бања Лука

Веритас обиљежава 31 годину од егзодуса Срба у "Олуји"

1 мј

0
Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Регион

Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

7 мј

0
Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

Регион

Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

9 мј

0

Регион

Србин ухапшен у Хрватској због пјесме о Книну

2 год

0

Више из рубрике

Изгорјела плажа у Црној Гори

Регион

Изгорјела једна од најпопуларнијих плажа у Црној Гори

7 ч

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Регион

Бивши припадник ОВК ухапшен у Сјеверној Македонији

18 ч

0
Плажа

Регион

Избио пожар на познатој црногорској плажи

19 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Хрватска ослободила осумњиченог за ратне злочине на КиМ за којим је Србија расписала потјерницу

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима