"Веритас": Нова фаза гоњења Срба - фудбалер ухапшен усред утакмице

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција ухапсила је усред утакмице српског фудбалера, који наступа са клуб из Хрватске, због објаве фотографије генерала Ратка Младића на "Фејсбуку", саопштено је из Документационо-информационог центра "Веритас".
Наводе да је држављанин Србије Б.Ј. /37/ из Сомбора, који већ осам година игра за хрватске фудбалске клубове, а сада за ФК "Јован Лазић" из Болмана код Белог Манастира, објавио 4. септембра на сторију на "Фејсбуку" фотографију генерала Младића без пратећег текста.
"Иако је ова објава, по самој природи мреже, била видљива свега 24 часа, она је хрватским органима послужила као трајни основ за унапријед припремљену полицијско-правосудну акцију", истичу из "Веритаса".
Девет дана касније, 13. септембра, хрватска гранична полиције изрекла је Б.Ј. једнодневну забрану уласка у Хрватску, уз отворену пријетњу да "пази шта објављује на друштвеним мрежама".
Када је Б.Ј. 20. септембра ушао у Хрватску преко Мађарске како би одиграо утакмицу, полиција је стигла на стадион и ухапсила га током првог полувремена, док је сједио на клупи за резервне играче, наочиглед саиграча и публике.
Иста фотографија, која је на "Фејсбуку" стајала само 24 сата, била је једини доказ на основу којег је већ сутрадан Општински суд у Осијеку прогласио Б.Ј. кривим за прекршај ремећења јавног реда и мира.
Република Српска
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Изречена му је новчана казна од 1.500 евра и дат рок од два сата за уплату под пријетњом задржавања у притвору, што је породица урадила, па је Б.Ј. пуштен да се врати у Сомбор.
Улазак у ЕУ српском фудбалеру је забрањен у наредна три мјесеца.
"Веритас" наглашава да овај случај доноси опасан преседан и потврђује тврдње да је Хрватска створила механизам за застрашивање Срба, када је усвојила измјене закона, којима су прекршајне казне драстично подигнуте и до 4.000 евра.
"Овај примјер показује нову, бруталнију фазу у којој ефемерни садржај са друштвених мрежа, који је давно нестао са интернета, постаје трајни фајл за праћење и директан разлог за прву забрану на граници, затим за спектакуларно хапшење спортисте усред утакмице, и на крају за драконско новчано кажњавање и протјеривање", истиче "Веритас".
Све је, како се наводи, спроведено у тајности како би се избјегла реакција јавности и заштита дипломатских представништва Србије, преноси Срна.
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