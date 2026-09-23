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Вања Грбић хоспитализован због срчаних проблема

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23.09.2026 13:54

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Некадашњи српски одбојкаш Владимир Грбић је завршио у болници због проблема са срцем.

Владимир Вања Грбић се огласио након интервенције и открио да је "инфаркт засад избјегнут".

"Рутински преглед на "Дедињу" код доктора Бојића. Установили су да ми, срчани Грбићи, морамо ипак да се пазимо. Након коронографије, један стент и један балончић. Једна коронарна артерија зачепљење 99% друга 70%. Инфаркт је засад избегнут. То значи да ћу још неко вријеме моју Сари малтретирати, а "НЕКОГА" нервирати својим присуством. Хвала стручној екипи и свима који су ми помогли да се најгоре избјегне. А сад опет на 101 .Ја не знам другачије. Идемо даље. Праве битке тек чекају....ПРЕДАЈА ЈЕ ГОРА ОД ПОРАЗА", поручио је Грбић у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

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Тагови :

Вања Грбић

Одбојка

Срце

хоспитализација

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