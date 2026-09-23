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Хаос у Србији: Потукли се ватерполисти Новог Београда и Партизана

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23.09.2026 12:41

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Хаос у Србији: Потукли се ватерполисти Новог Београда и Партизана
Фото: X

Утакмицу првог кола регионалне Премијер лиге између Ватерполиста Новог Београда и Партизана обиљежила је туча на крају утакмице.

Нови Београд је славио резултатом 11:8, но сјену на узбудљив меч бацио је инцидент у финишу меча.

Ватерполисти два клуба сукобили су се унутар базена, а њихов сукоб резултирао је и ускакање, резервних играча и једног и другог тима.

Тренери су покушавали да смире ситуацију, али на крају су редари били принуђени да реагују и раздвоје ватерполисте.

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Тагови :

Нови Београд

Partizan

ватерполо

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