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Стевановић: Завршетак ауто-пута Бањалука-Приједор до краја 2028. године

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23.09.2026 13:22

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ауто пут Бањалука Приједор
Фото: ATV

Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да је задовољан динамиком радова на ауто-путу Бањалука–Приједор који би, како каже, требало да буде завршен крајем 2028. године.

"Ових дана се очекује грађевинска дозвола за још 3,2 километра пута, а са рјешавањем одређеног броја судских спорова, до краја године требало би да имамо потпуно отворено градилиште", рекао је Стевановић новинарима након обиласка градилишта овог ауто-пута код петље "Куљани".

Када је ријеч о петљи у Куљанима, Стевановић каже да ће ускоро морати да се ради на дијелу обилазнице око Бањалуке која ће бити прикључак ауто-пута на саобраћајнице у граду и око њега.

Он је похвалио концесионара – кинеску компанију "Шандунг" јер су дијелови трасе ауто-пута већ спремни за асфалтирање.

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"Имају професионалан приступ свим проблемима како би се пут што прије и што боље завршио", рекао је Стевановић и додао да се уговор о овом ауто-путу не крије.

Заједно са министром Стевановићем градилиште су обишли представници кинеске компаније "Шандунг", те фирме "Еверит", која је главни извођач радова.

Ауто-пут Бањалука-Приједор планиран је у дужини од око 40 километра. Почиње код петље "Куљани" и води према Приједору, а у будућности је планиран и наставак изградње према Новом Граду и граници са Хрватском, преноси Срна.

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Тагови :

Република Српска

Зоран Стевановић

ауто пут Бањалука Приједор

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